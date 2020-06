– Det har mangedobla seg fra tidligere år, forteller vannverksleder Arve Tronhus i Trondheim bydrift.

Bydrift har ansvaret for å sørge for at Jonsvatnet, som er drikkevannet til 200.000 mennesker i Trondheim, ikke blir forurensa.

Vannverksleder Arve Tronhus i Trondheim bydrift sier de har gjort mye de siste årene for å bedre kvaliteten på drikkevannet i Trondheim. Foto: Privat

Viste bort 30

De har alltid vært noen bryter campingforbudet rundt vannet, men siden påsketider har de sett flere enn noen gang. En dag i mai måtte de bortvise flere enn 30 personer som hadde slått opp telt eller hengekøia si rett ved vannet.

– Nå under koronaen er det blitt populært med hengekøyer. Det virker som de er blitt allemannseie, sier Tronhus.

– De fleste vi snakker med sier dem ikke visste at det var drikkevann og at det ikke var lov å campe. Men vi har satt opp skilt som vises på veiene inn hit og alle stedene der det er naturlig å parkere bilene sine, sier Tronhus.

Det står skilt flere steder rundt vannet som minner folk om hva som ikke er lov. Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

På kurs for å lære tilsyn

Trondheim kommune har satt opp skilt med reglene som gjelder rundt Jonsvatnet flere steder. Der står det blant annet at det ikke er lov å slå opp leir nærmere enn 100 meter fra vannet.

Mange velger likevel å ignorere forbudet. Derfor har de som jobber på vannverket vært nødt til å patruljere rundt vannet for å holde folk borte den siste tida.

– Vi har vært nødt til å sende tre personer på kurs ved Universitetet Nord for å lære seg hvordan de gjør naturoppsyn. Vi så det var et behov for det, sier Tronhus.

Nå utfører de kontroller rundt vannet, spesielt når det er fint vær. I tillegg får de telefoner fra andre som sier fra om leirene.

– Vi har ikke noe ønske om å være ekkel, men camping er ikke forenelig med drikkevann. Det er mange andre fine områder rundt Trondheim å slå opp teltet eller hengekøya, fortsetter han.

Trondheim bydrift har også vært nødt til å bruke båter for å få folk bort fra øyene som er i vannet. Foto: Thora Rinnan

Vanlig med restriksjoner

Det er helt vanlig at kommunene har restriksjoner for bruk av områdene rundt landets drikkevann.

Maridalsvannet i Oslo ligger i et populært turområde. Der er heller ikke lov å bade, fiske, bruke båt eller slå seg ned mindre enn 50 meter fra vannet. Det samme gjelder for flere av vannene i Bergen hvor de får sitt drikkevann fra.

Der har man også sett hvor ille det kan gå dersom drikkevannet blir forurensa. I 2004 ble 1300 personer smittet med Giardia-parasitten gjennom drikkevannet.