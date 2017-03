Mange ønsket å ta farvel med 20 år gamle Mayson

Levangersamfunnet er sterkt preget etter drapet på Mayson Ali Bakhit Osman.

Over hundre var samlet på den muslimske kirkegården til Havstein kirke i Trondheim i dag.

Venner og familie kom fra Verdal, Steinkjer, Levanger, Sverige og Tyskland.

Antas død av kvelning

Den 20 år gamle kvinnen fra Eritrea døde på Levanger sykehus forrige fredag.

Dødsårsaken antas å være kvelning etter mishandling fra ektemannen. Det viser en foreløpig obduksjonsrapport som kom i dag.

Ektemannen på 27 år er siktet for forsettlig drap. Han har innrømmet vold mot kona.

– Det er veldig trist. Alle eritreere er triste, sier Osman Mohammed, som kjenner den siktede ektemannen.

Ringte politiet selv

Kvinnen var nyinnflyttet til Norge. Da hun ble fraktet til sykehuset, hadde hun bare vært her i ni dager.

Ektemannen er også av eritreisk opprinnelse og har vært i landet i tre år. Han har flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse til 2018.

Han ringte selv politiet. Her ga han uttrykk for at hans kone trengte hjelp og at det hadde skjedd noe veldig alvorlig med henne.

– Han har fortalt at han tok kvelertak på kona for å holde henne rolig, og hun ble til de grader rolig, og da slapp han, sa mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, etter fengslingsmøtet.

Mannen ble pågrepet i Levanger onsdag kveld for en drøy uke siden.

Fredag ble han varetektsfengslet for fire uker.