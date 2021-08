Er du godt nok forsikret? – Må ringe mamma å spørre

– Æ må ta en telefon hjem til ho mamma å sjekke.

Det sier Ida Øyen fra Sandnessjøen i Helgeland, nå fersk student i Trondheim, på spørsmål om hun har forsikring.

NRK møtte henne og to studievenner rett ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim. Ingen av dem vet sikkert om de har forsikring.

Skummelt

– Jeg har alltid tenkt at selv om jeg er 18 år så er jeg en del av familieforsikringen.

Det samme tror Emilie Veiset fra Averøya på Nordmøre, også fersk student i Trondheim.

– Det er litt skummelt om jeg ikke har forsikring, sier hun.

– Dette er noe vi burde ha lært om på skolen. Ingen av oss kan noe om dette med forsikring.

Ylva Rahd Matre er student fra Nøtterøy. Hun sjekket hvilken forsikring hun hadde da hun var på folkehøgskole.

– Jeg var en del av familieforsikringa da, men jeg tror ikke jeg er det nå lenger, sier hun.

KLARE RÅD: – Det er viktig å sjekke hvilken forsikring man har, er det klare rådet fra Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If Forsikring. Foto: If Forsikring

Har ofte begrensninger

At ungdommer, som nettopp har flytta hjemmefra, ikke vet hva slags forsikring de har er velkjent blant forsikringsselskapene.

– Det er ofte begrensninger på hvor mange dager en reiseforsikring er gyldig, og er man student endrer forsikringsbehovet seg.

Det sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If Forsikring.

Han oppfordrer alle til å sette seg inn i vilkårene for forsikringen.

Innbo på hybelen dekkes ofte av forsikringer foreldrene har frem til barna 21 år.

En vanlig reiseforsikring derimot gjelder ofte bare i 45 dager etter at du har reist hjemmefra, eller fra den adressen du er folkeregistrert på.

Her er noen tips til deg som flytter hjemmefra for første gang:

Du kan droppe innbo så lenge du ikke bytter folkeregistrert adresse, men bare opp til en viss alder

Vilkårene varierer noe fra selskap til selskap, men ofte er innbo du har på hybelen dekket av foreldrenes innboforsikring opp til du fyller 21 år. Enkelte selskap har ingen begrensning på alder i studietiden.

Kjøp egen reiseforsikring om du skal være lenge vekke

Har du fortsatt folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene dine og er under 21 år er dine reiser normalt dekket i 45 dager etter at du dro hjemmefra. Det forutsetter at foreldrene har en slik standard forsikring.

I reiseforsikringen er det ofte en ulykkesforsikring, som dekker de fleste ulykker hele døgnet.

Stor variasjon når det gjelder forsikring mot sykdom og uførhet

Hvis foreldrene har tegnet en barneforsikring for deg før du var 16–17 år, fortsetter den å gjelde frem til du fyller 26 år. Da kan du være dekket for både sykdom og arbeidsuførhet. Det er imidlertid stor variasjon på hva de ulike selskapene dekker, så viktig å sjekke hva som dekkes.

Spør gjerne foreldrene eller forsikringsselskapene om hva du trenger

Det er viktig å sjekke hva foreldrenes forsikringer dekker. Unge studenter eier mye mer enn de tror. Mac`en, bunaden, merkeklær og sykler – det kan bli store summer å erstatte på egen hånd om noe skulle skje.

Plutselig er du for gammel til foreldrenes innbodekning, og som fattig student er det kjipt om mye av det du eier går tapt i en brann.

______________________________________________________________________

Synes forsikring er kjedelig

– Vi vet at unge voksne og studenter synes bank og forsikring er noe av det kjedeligste de vet, sier Sigmund Clementz i If Forsikring.

En spørreundersøkelse som ble gjort for noen år siden, viste at en av fem borteboende studenter ikke hadde gyldig innboforsikring. Det er lite som tyder på at andelen har endret seg.

– Er du 19–20 år finnes det nok mer spennende ting å sette seg inn i. For mange kommer nok disse «voksensakene» litt langt ned på prioriteringslista mens fadderuka står på for fullt, sier Clementz.

BER FORELDRENE SPANDERE: Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind ber foreldrene spandere forsikring på ungdommen, fremfor klær eller innflyttingsgave til kollektivet. Foto: Fremtind

Ikke oversikt

Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, ser samme tendens.

– Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse som viser at nær halvparten av respondentene mellom 18 og 24 år oppgir at de ikke har god oversikt over forsikringene og hva de dekker.

Nielsen har i likhet med kollegaen i If et klart råd til foreldrene:

– Spander forsikring på ungdommen. Det kan fort vise seg å være lønnsomt på sikt.