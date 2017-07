Mandag stenger Høgskoleringen

Mandag morgen er det slutt på gjennomkjøringen i Høgskoleringen i Trondheim.

– Det starter et ganske stort utbyggingsprosjekt der. Det skal bygges kollektivfelt for det som nå kalles Metrobuss, tidligere kalt superbuss. I tillegg skal det bygges sykkelveg med fortau, sier kommunikasjonsrådgiver i Miljøpakken, Hans Kringstad.

For å sikre at Høgskoleringen blir stengt i kortest mulig tid må veien stenges for biltrafikk, ifølge Kringstad.

– Det er ikke mulig å ha biltrafikk gående mens byggearbeidet pågår, sier han.

Håper flere tar bussen

Når 7000 bilister skal legge om kjøreruta kan det føre til mer kø andre steder.

– Vi håper at flest mulig kan reise annerledes framover. Det er godt busstilbud i området, og nå er det fint å sykle også, sier Kringstad.

– Dette er et viktig område for dem som skal til og fra NTNU, men også for de som skal til og fra byen, legger han til.

Kommunikasjonsrådgiver i Miljøpakken, Hans Kringstad, håper flere vil sykle etter ta buss når Høgskoleringen stenger. Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Bilistene må regne med økt trafikk på vegene rundt NTNU Gløshaugen.

– For bilister som kommer fra området rundt Moholt blir nok veien forbi Lerkendal bli den beste omkjøringsmuligheten. Det er mye trafikk der fra før, men jeg vil anta at de fleste kommer til å kjøre der, sier Kringstad.

– Bedre for alle

Om alt går etter planen blir Høgskoleringen stengt fram til desember 2018.

– Det blir litt verre mens det pågår, men så blir det mye bedre etterpå, sier Kringstad.

Selv om arbeidet som skal gjøres først og fremst er for å bedre forholdene for kollektivtrafikken og syklister, sier Kringstad at det også blir bedre for bilister.

– Vi skal bygge et felt hvor det er mulig å svinge til venstre inn mot Gløshaugen. Dette vil kutte en del kø, for i dag står folk i kø og venter på å svinge til venstre når det kommer trafikk mot.

Arbeidet ved Høgskoleringen er ikke det eneste prosjektet bilistene i Trondheim vil merke i tiden framover.

– Det blir flere prosjekter etter hvert i forbindelse med utbyggingen av Metrobussen. Det blir mye graving i noen år framover, sier Kringstad.

I perioden 26. juni til 13. august vil heller ikke bussene kjøre gjennom Høgskoleringen.