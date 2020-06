Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

Alle togstrekninger som nå driftes av det svenske togselskapet SJ som vant anbudet juni i fjor.

Mandag hadde de sin første dag på jobb.

– De sju linjene vi tar over, er verdens vakreste toglinjer, sier Thomas Silbersky som leder SJs internasjonale satsing.

Han var i Trondheim for å markere den offisielle åpningen.

– Det er et stort ansvar og vi tar på oss ansvaret med stor ydmykhet, sier han.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, klippet snora da SJ Norges tog var klart til avgang. Du trenger javascript for å se video.

Lover norsk mat

SJ er et 164 år gammelt togselskap, og det er første gang de opererer utenfor Sverige.

Derfor er dette også et prestisjeprosjekt for selskapet, som lover å ikke ta med alle svenske skikker inn til norsk jernbane.

– Det blir ikke svenske kjøttboller. Det blir norsk mat på norske tog.

Han lover at tilbudet vil bli like godt som før. Samtidig håper han allerede fra i dag merker seg at det nå er svensker som drifter toglinjene, og at dette bli bra.

– Jeg håper våre kunder skal merke en liten forandring hver dag, sier Silbersky.

Hovedkontoret i Trondheim

Fem av de sju strekningene går via Trondheim. Derfor har Silbersky kalt byen for SJs hjerte i Norge, og det er også her hovedkontoret vil ligge.

– Det syns jeg er bra og helt naturlig, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun er spent på hva SJ vil levere.

– De har ambisjoner på samme måte som vi har om flere avganger, bedre tilbud til reisende. Der ser jeg på dem som en samarbeidspartner. Utfordringen er at vi trenger store investeringer, og der går det for tregt fra regjeringen.

Hun tenker da på både ønsket om dobbeltspor og elektrifisering av jernbanen i Trøndelag.

Mandag klippet hun snora for å gratulere SJ med overtagelsen. Ordfører sier at hun ikke reiser meg tog selv veldig ofte, men har av og til noen turer.

– Særlig når jeg skal til Steinkjer, da syns jeg det er helt utmerket, sier Ottervik.

FORNØYD: SJ-direktør Thomas Silbersky kaller togstrekningen for verdens vakreste og er glad for at de nå endelig har ansvar i Norge. Foto: Øivind Olsson / NRK

Passasjerer med klart ønske

Passasjerer NRK har snakket med på toget mandag, er også klare på hva de håper på mest med nye togdrivere.

– Flere avganger selvfølgelig, så folk slipper å stå på toget. Mer cafeteria og service på langdistanser syns jeg kan forbedres, Tor Gunnar Myhre.

Håpet om flere avganger deles av flere.

– Jeg håper på flere avganger i helgene, spesielt søndag ettermiddag. Vi reiser ofte med barnebarn, og det er trasig når det er helt fullt, Grethe Vasstad Storli.