Makrellstørje på 233 kilo tok seg inn i oppdrettsmerd

Den store fisken ble oppdaget på selskapets overvåkningskamera tirsdag.

Makrellstørjen svømte rundt på syv meters dyp i oppdrettsanlegget i Hemnefjorden. Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Der befant den seg sammen med laks på i underkant av ett kilo.

Rift i nota

– Makrellstørjen hadde tatt seg gjennom en rift i nota. Den har sikkert hatt litt av et herremåltid før den ble fanget og avlivet, forteller Krister Hoaas i Lerøy Midt.

Det ble oppdaget et hull i nota på 0,5 meter.

– Det ble satt i verk tiltak med utsett av gjenfangstgarn og tilkalling av dykker, forteller administrerende direktør i Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær til NRK.

SVØMTE I OPPDRETTSMERD: En makrellstørje kom seg inn i en oppdrettsmerd gjennom en rift i nota tirsdag. Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

Ikke meldt om rømming av laks

Så langt er det ikke meldt om rømming som følge av hendelsen.

– Muligheten for at det har rømt laks vurderes til svært liten. Lokaliteten gjennomfører likevel kontrollfiske i en periode etter avtale med Fiskeridirektoratet, sier Fjeldvær.

Etter at den store inntrengeren kom seg inn i anlegget har dykkere undersøkt skadene på merden, og bøtet hullet på nota.

OPPDAGET HULL I NOTA: Administrerende direktør i Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær, sier de har satt ut gjenfangstgarn. Han tror ikke at laks har rømt. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Avlivet

Dette er første gang Lerøy Midt har makrellstørje i merden, men på Vestlandet skjedde noe liknende ved to oppdrettsanlegg i fjor høst. En diger makrellstørje gikk også rett gjennom nota på et anlegg i Flatanger i Trøndelag for noen år siden.

Fiskeridirektoratet har laget retningslinjer i slike tilfeller som ble fulgt av selskapet.

– Fangst og avliving gikk svært godt, forteller Fjeldvær ved Lerøy Midt.

Etter fem timer lå makrellstørjen på land på is i Hemnefjorden før den etterpå skal selges til kunder i Norge.