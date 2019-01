Magnus Moan legger opp etter sesongen: – Alt har sin tid

Kombinertveteran Magnus Moan (35) har bestemt seg. Han legger opp ved sesongslutt, men før det har han lyst til å avslutte en lang karriere med sitt 8. verdensmesterskap.

– Jeg har holdt på i mange år og begynner å dra på årene. Jeg merker hardkjøret og det kreves mer og mer for å være med å kjempe i toppen, sier Magnus Moan til NRK.

– Når man strever litt med å få gode resultater så merker man at det kanskje er på tide. Alt til sin tid, fortsetter Moan.

Han er eneste nordmann med medalje i sju VM på rad, og målet er fortsatt å komme med til det åttende verdensmesterskapet.

Det var Adresseavisen som meldte om saken først.

– Ikke veldig overrasket

NRKs kombinert-ekspert Fred Børre Lundberg er ikke veldig overrasket over at Moan setter punktum for karrieren etter sesongen.

– Jeg er ikke så veldig overrasket over det, sånn som utviklinga har vørt de siste årene og det året her. Jeg tenkte vel at det kom til å bli tøft når han havnet utenfor landslaget og skal satse på egen hånd. Det er e helt annen hverdag, og resultatene i år har ikke vært kjempebra. Så at han velger å legge opp etter sesongen, det er jeg ikke veldig overrasket over, sier Lundberg.

Moan er ikke uttatt til helgens renn i Chaux-Neuve og må prestere helt på topp hjemme i Granåsen siste helg i januar om VM-drømmen skal bli virkelig.

– Det er jo bra det, at han er motivert fortsatt. Men da må han i så fall på pallen i begge rennene i Trondheim, såfremt ingen blir sjuke av dem som blir tatt ut i «trippelen» nå til helga, for han er vel reserve der. Han har ikke så mange muligheter igjen til å vise seg frem, så da er det vel hjemmebane i Trondheim som er den store muligheten hans, og der har han gjort det bra før, fortsetter Lundberg.

Vært i verdenseliten i 15 år

Magnus Moan har tilhørt verdenseliten i kombinert siden han vant sin første verdenscupseier i Reit im Winkl 2. januar 2004. Han fikk olympisk gull i lagkonkurransen i Sotsji i 2014, men mangler fortsatt en individuell gullmedalje fra mesterskap.

Ved siden av alle VM-medaljene har han også gull, to sølv og bronse fra OL.