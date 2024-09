Vi vil høyre di meining. Bli med i debatten under! 💬

Elise Kruse var ikkje berre stolt den dagen ho gifta seg. Ho var litt flau og.

Flau fordi ho vidareførte ein tradisjon som i si tid var kvinneundertrykkande.

Likevel stod ho ved valet. For ho visste godt kva ho ville – og kvifor.

Ho ville ha far sin som følgje eit stykke av vegen opp kyrkjegolvet. Som einaste attlevande forelder, og som ven.

Ein tanke sleppte likevel ikkje heilt taket i Elise Kruse;

– Gjorde avgjerda meg til ein dårleg feminist?

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i avisa Vårt Land. Foto: Robert Rønning / NRK

Svenskane foreslår forbod. Tullete – synest danskane

Tradisjonen med at far følgjer dotter si opp kyrkjegolvet kan bli forbode i den svenske kyrkja.

– Skikken motarbeider kampen mot arrangerte ekteskap, hevdar den svenske kyrkjepolitikaren og presten Sara Waldenfors i avisa Vårt Land.

Og det var faktisk ikkje den kristne kyrkja som skapa tradisjonen.

Den stammar frå viktoriatida, og vart innført av overklassen i byane på slutten av 1800-talet. Fram til da gjekk brudepara i Noreg opp kyrkjegolvet ilag.

– Det er så tullete som berre svenskar kan vere!

Den danske presten og journalisten Sørine Gotfredsen legg ikkje noko i mellom, når ho ytrar sitt syn på den svenske kyrkjas forslag.

Svenskanes iver etter å løyse opp ritualet er eit teikn på manglande innsikt. Innsikt i menneska si evne til å tenkje nytt om den kristne vestlege kulturen. Sørine Gotfredsen dansk prest og journalist

Det skriv ho i ein kommentar i den danske avisa Berlingske.

Men kva meiner vi om saka her heime?

Kvinnefiendtleg tradisjon – eller ein koseleg gest?

– Fordi nokon er undertrykt, så skal alle slutte med ein tradisjon? Det er ein generell konklusjon eg er heilt imot!

Det seier filosof Einar Duenger Bøhn som foreles i filosofi ved universitet i Kristiansand.

Han peiker på at alle kulturar treng ritual som samlingspunkt.

– Dette er ein så uskuldig tradisjon, og det at nokon følgjer deg opp kyrkjegolvet er jo berre koseleg, meiner han.

– Dersom vi opphevar alle ritual, har vi ikkje lenger samlingspunkt i kulturen, seier filosof Einar Duenger Bøhn. Foto: Robert Rønning / NRK

Merete Thomassen underviser prestestudentar ved Det teologiske fakultet i Oslo.

Ho er einig med Duenger Bøhn i at vi ikkje skal forby skikken i Noreg, men oppmodar til litt meir refleksjon hos framtidige brudepar.

– Eg er sjokkert over bruder med høgt kunnskapsnivå som avfeiar dette som «berre» symbolikk!

Det seier ein engasjert teolog Thomassen før ho held fram.

– Sjølv om brura ikkje tenkjer at no gir faren min meg til brudgommen, så er det faktisk det skikken symboliserer! Det meiner eg røper ei bevisstløyse, slår ho fast.

– Vi bør utfordre brudepar til å gå opp kyrkjegolvet i lag som to likeverdige partar, meiner teolog Merete Thomassen. Foto: Morten Nymoen

Elise Kruse skamma seg litt over valet om å be far hennar følgje seg opp kyrkjegolvet, av frykt for kva andre skulle meine.

Men ho angrar ikkje.

– Det er symbolikken eg vidareførte det er noko feil med – ikkje intensjonen min!

Det slår ho fast i ein kommentar i avisa Vårt Land.

Valet var viktigare for Elise Kruse, enn kva folk rundt henne måtte meine.

– På veg inn hadde eg fortida mi ved sida mi. På veg ut var det framtida mi som følgde meg. Slik romma vigsla heile meg, fortel Elise Kruse Foto: Erlend Berge

