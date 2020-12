Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var fredag kveld at «Ulf» praiet en drosje i Trondheim sentrum. Han skulle hjem fra jobb, men rakk ikke bussen. Han ble derfor glad da en taxi kom kjørende forbi.

– Det var en kort tur fra sentrum og hjem. Jeg var veldig bevisst hele turen på at jeg skulle være forsiktig. Jeg berørte ikke noe inne i drosjen for eksempel, forteller «Ulf». Han forsikret seg også om at sjåføren brukte munnbind.

Gleden over å ha fått drosje kjapt ble kortvarig. Konsekvensene ble i stedet karantene, koronatesting og i verste konsekvens at han er smittet av covid-19.

«Ulf» har ikke testet seg ennå, men har bestilt time. Han står i kø for å få time ved teststasjonen i Trondheim. Byen opplever nå en ny stor bølge med smittede, og stort trykk på testing.

SMS FRA SMITTESPORERNE: Mandag fikk «Ulf» beskjed fra Malvik kommune om at drosjesjåføren var smittet av covid-19 og at han som passasjer rutinemessig måtte i karantene.

Sjåføren får støtte fra arbeidsgiver

Daglig leder i Christiania Taxi, Hasnat Ahmad, sier til NRK at den aktuelle drosjesjåføren opplever situasjonen som svært vanskelig.

– Han har fått påvist covid-19 og er veldig lei seg for at han kan ha utsatt sine kunder for smitte, skriver Ahmad i en e-post til NRK.

– På et generelt grunnlag kan jeg nevne at Christiania Taxi er svært opptatt av smittevern. Vi bidrar kontinuerlig med diverse saker knyttet til smittesporing i Oslo, Bergen, Trondheim m.fl, skriver Hasnat Ahmad i mailen.

DAGLIG LEDER: Hasnat Ahmad er daglig leder i Christiania Taxi Trondheim AS. Foto: Sølve Rydland / NRK

Travelt for smittesporerne

Det er hele hendelsesforløpet «Ulf» er mest irritert over. Blant annet det faktum at drosjesjåføren først gikk i karantene da han fikk positivt svar på koronatesten.

– Hele situasjonen er frustrerende, sier «Ulf», som nå må være hjemme fra jobb. Han går glipp av både spennende jobbrelaterte prosjekt, samt planlagte aktiviteter på fritiden.

Den smitta drosjesjåføren har ført til hektiske dager for smittesporerne i nabokommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal. De har klart å spore opp de fleste av passasjerene fra de 24 turene til den aktuelle sjåføren, men ikke alle.

– Vi vet ennå ikke om drosjesjåføren bevisst valgte å forsette kjøringen mens han skulle vært i karantene, eller om dette var en uheldig misforståelse, sier kommuneoverlege i Malvik, Realf Ording Helgesen.

Fylkeslegen i Trøndelag reagerer

– Dette er en veldig uheldig sak, som understreker at folk må være tro mot smittevernreglene som gjelder, sier fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage.

Han håper at medieoppmerksomheten rundt denne konkrete saken gjør at drosjenæringen skjerper seg. Forhåpentligvis fører den uheldige hendelsen til økt fokus på sikkerhet. Noe som igjen vil gjøre det trygt å sette seg inn i en drosje i Trondheim.

– Både passasjer og drosjesjåfør må imidlertid bruke munnbind, presiserer fylkeslegen.