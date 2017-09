Første melding gikk ut på at det var fare for en hytte som ligger i området.

– Melder var redd for at brannen skal spre seg til hytta, sa operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 16.35 meldte politiet at et område 100x150 meter var svidd av, og at det ikke lenger var fare for at brannen skulle spre seg til hytta.

Kort tid etter var brannen slukket.

– Ting tyder på at brannen har startet som følge av bålbrenning, sa Kimo.

Politiet har opprettet sak.