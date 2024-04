Dei to små barna til avdøde og tiltalte var til stades i leilegheita der mora (24) vart knivstukken fire gonger.

Ho greidde å kome seg ut av leilegheita og vart funnen på gangen. Der døydde ho av forbløding.

Derfor er mannen (27) også tiltalt for grov mishandling av dei to ungane fordi han let dei sjå kva som skjedde med mora deira. Dette punktet er det Riksadvokaten som har bestemt skal vere med i tiltalen.

Slik såg det ut på åstaden etter drapet. Foto: politiet

Ukjent motiv

Paret kom til Noreg for omlag fem år sidan. Begge er utanlandske statsborgarar frå eit land i Afrika. De hadde opphaldsløyve. Fleire familiemedlemer bur også i Stjørdal.

Motivet for drapet er førebels ukjent.

Fleire familiemedlemer skal forklare seg om forholdet mellom tiltalte og kona.

Opplysingar som er komne fram seinare tyder på at kvinna ønska å avslutte forholdet med ektemannen.

Ei stund etter drapet opplyste politiet at fornærma var gravid i tredje månad då ho vart drepen.

Om tiltalte visste at kona var gravid blir også eit bevistema i saka, får NRK opplyst.

Undersøkingar av fosteret viste at det er tiltalte som var far til det ufødde barnet, opplyste aktor i innleiinga si for retten.

Kriminalteknikarar undersøker husvert der kvinna vart knivstukken fleire gonger. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tiltalte på telefon til politiet: – Eg har drepe kona mi

Like etter drapet køyrde tiltalte til politistasjonen i Stjørdal. Der ringde han politiet. Samtalen vart spelt av i retten tysdag.

Her høyrer me tiltalte seie at han står utanfor politistasjonen og at han har med seg dei to barna sine.

– Eg har drepe kona mi, seier tiltalte.

Han oppgir namnet sitt og adressa der kona er.

Klokka 19.58 ringjer ein nabo til AMK og fortel at det ligg ei kvinne i gangen utanfor leilegheita hans. Han ber ambulansen kome med ein gong.

Ambulansen kom raskt og lege erklærte kvinna død på staden.

Bistandsadvokat for dei to barna, Idar Hegsethtrø, og aktor, statsadvokat Rikhard Haugen Lyng. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Drapshendinga på lyd

Tiltalte vart avhøyrt natt til 27. august. Då ville han ikkje svare på om han ville erklære seg skuldig i drapet.

Då ekteparet og ungane møttest på kvelden drapsdagen, gjorde kona eit opptak på mobilen sin. Det startar mens paret og dei to ungane går opp til leilegheita.

Vi høyrer mannen spørje fleire gonger om kona trur han er ein idiot. Han klagar over at ho stadig går ut på besøk med ungane utan å seie ifrå når ho kjem heim.

Oppe i leilegheita held tiltalte fram med å stille dei same spørsmåla. Lyden av det som er metall høyrest. Dette meiner aktor er kniven som tiltalte tek opp.

Kvinna skrik og roper: – Eg skal forbli din ektefelle.

Det er det siste retten høyrer ho seier før ho blir drepen.

Dei to ungane skrik. Dette er dei sju første minutta av opptaket som vart funne på avdøde sin mobil.

Då tiltalte vart konfrontert med dette i avhøyr 31. mars erkjente han straffskuld for å ha drepe kona si.

Forsvarer Knut-Erik Storlykken Søvik. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Dotter: – Pappa kom med kniv

Dottera som er under skulepliktig alder, forklarte seg i tilrettelagd avhøyr tre dagar etter drapet.

Delar av videoavhøyret vart spelt av i retten tysdag.

Ein tolk omset det ungen seier til norsk.

Politikvinna har spesialutdanning i barneavhøyr.

Ho starter med å seie at ho og barnet skal snakke om mamma og kva som skjedde den dagen.

– Pappa er fengsel, seier barnet og legg til:

– Han skal kome snart.

Litt seinare seier ho:

– Pappa kom med kniv, og så mamma hadde mykje blod, så ringde politi.

Jenta seier at faren fann kniven i eit skap. Ho seier også fleire gonger at ho veit at mamma er død.