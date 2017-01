Lydmann fra Trondheim er hot i Indonesia

Røstad var i på ferie i Indonesia sist sommer og ble glad i den lokal matretten Nasi padang som består av kokt ris og diverse tilbehør. Vel hjemme og mest for gøy lagde han en sang om retten som han delte på Facebook, deretter tok det av:

– Det var ca. midnatt når jeg posta den på Facebook og jeg gikk og la meg rett etterpå. Når jeg våkna var den delt av flere tusen, og den var over alt.

Spilte live på Indonesisk TV

Røstad jobber som lydmann i Trondheim og er egentlig ikke musiker, men lager musikk for film og TV. Plutselig kom det mange henvendelser fra Indonesia og han ble invitert ned for å synge på TV, et av dem det direktesendte TV-showet Kick Andy show.

– Dette var første gang du framførte den live?

– He he, ja det var første gang jeg framførte noe som helst live i sangverdenen egentlig, humer Røstad. Den framføringa kan du se i videoen under:

Skal spille for guvernøren på Vest-Sumatra

Til helga venter en ny spillejobb, denne gangen på reiselivsmessa i Oslo hvor Røstad er invitert for å spille for guvernøren fra Vest-Sumatra. Men det er ikke første gang de møtes, på sin andre tur til landet ble han invitert hjem til guvernøren.

– Jeg var på et selskap hjemme hos han med rundt 150 mennesker og da holdt han en kvarter lang tale hvor han uttrykte takknemlighet for at låten brakte søkelyst på en tradisjonell matrett fra deres distrikt.

Mange fans

Lydmannen fra Trondheim blir mottatt som en stjerne når han kommer til Indonesia. Sist gang han var der nede ville personellet i sikkerhetskontrollen på flyplassen heller ta selfie med han enn å kontrollere bagasjen.

– Da skjønte jeg at det blir en artig tur, de glemte å sjekke bagasjen, humrer Røstad, og forteller at det er helt uvirkelig å komme dit og bli møtt med egen velkomstkomite på flyplassen.

Kvinnen på bildet maila Audun i Norge og spurte om hun kunne fly fra Malaysia for å møte han neste gang han skulle til Indonesia. Foto: Privat

Henvendelsene har vært mange, en av dem kom fra en kvinne som hadde flytta til Malaysia og som lurte på om det var greit at hun flydde til Indonesia for å møte han neste gang han skulle til Asia. Som alternativ foreslo hun om det var greit hun kunne få se han på avstand.

– Hun virka så ydmyk og snill og jeg skrev tilbake at vi kunne møtes i resepsjonen på hotellet så hun flydde fra Malaysia for å hilse på meg i et kvarter.

– Hva sa hun etterpå?

– At det var den beste opplevelsen i hennes liv.