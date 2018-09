Lydløst mellom norske og svenske nødetater – to år etter storstilt lansering

– Vi skulle egentlig kunnet trykke en knapp og snakke direkte med svenskene. Dessverre må vi fortsatt ringe via sentraler og bruke tid på å nå riktige personer. Når vi må holde på slik, er det stor fare for å spre feilinformasjon.

Det sier Håvard Bye, brannsjef i Brannvesen Midt, som dekker flere kommuner nord i Trøndelag.

Etter flere år med planlegging, ble løsningen lansert med storstilt seremoni i Meråker i november 2016. Alt så ut til å fungere. Nødetatene gledet seg til et sømløst samarbeid med svenske kolleger.

STORSTILT: Tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges innenriksminister Anders Ygeman innviet sammenkoblingen av det norske og svenske nødnettet i Meråker for to år siden. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Men så fort festen var slutt, ble det stille. Bokstavelig talt.

Problemer under skogbrannene i Sverige

Nesten to år er gått, men brannvesenet i grensekommuner melder om at de fortsatt ikke kan kommunisere mellom Nødnettet og det svenske Rakel.

MÅ BRUKE TELEFON I STEDET: I operasjoner har deler av norsk mannskap vært nødt til å snakke med svenske kolleger via telefon, ikke via det Nødnett slik de ble forespeilet. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Dette har visstnok ført til uheldige situasjoner, senest i sommer. Mannskap fra flere grensekommuner måtte bistå i kampen mot skogbrannene i Sverige. Både i Meråker og Lierne var de over grensa i to omganger. De ville bruke alle krefter på slukking, men måtte konsentrere seg om kommunikasjon.

– Vi uffet oss fælt. Svenskene stusser på hva vi driver med, forteller brannsjef i Meråker, Håvard Nicolausson.

Det manglende nødsambandet over riksgrensen skal blant annet gjelde Meråker, Lierne, Røyrvik, Verdal og flere kommuner i Nordland. Lierne kommune sendte nylig bekymringsmelding til Fylkesmannen.

Hva er nødnett? Ekspandér faktaboks Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for nød- og bereedskapsetater i Norge. Kommunikasjonen er kryptert, og med det avlyttningssikker. Målet med nødnett er å tilrettelegge for sikker og effektiv kommunikasjon internt mellom kjernbrukerne; politi-, brann-, og helsetjenesten. Kilde: www.nodnett.no

– Vet vi ikke hva som drøyer

Arnstein Kvelstad, rådgiver for plan og logistikk i Brannvesenet Midt, kaller situasjonen frustrerende:

– Brannmannskap er i stressende situasjoner. Tidlig kommunikasjon mellom nødetater over landegrenser er viktig for å gi skadelidte best mulig hjelp.

Ifølge ham har de purret for å få fikset problemet.

– Fremdeles vet vi ikke hva som drøyer, sier Kvelstad.

DSB: – Ser vi har mye å gå på

Denne uka fikk han imidlertid en etterlengtet beskjed fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De skal til Trøndelag og deretter Nordland for å omprogrammere terminalene. Det som mangler er en software-oppdatering.

Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB, sier dette er en enkel jobb. Det tar 30 minutter å gjøre dette per terminal for en tekniker i DSB.

– Hvorfor er det ikke gjort tidligere?

I GANG: Oppgraderingen av Nødnett-terminaler er i gang. I løpet av oktober skal flere grensekommuner i Trøndelag få kontakt med sine svenske kolleger over nødnettet, ifølge Sigurd Heier fra DSB. Foto: Anita Andersen / DSB

– Brukerne må kartlegge hvilke radioterminaler som skal brukes i Sverige. Deretter må tilgang til tjenesten bestilles og radioene oppdateres. Prosessen har tatt tid. Innledningsvis hadde vi også noen utfordringer med programvaren.

Brannmannskap i Trøndelag fikk installert oppdatering på de 19 terminalene de meldte inn under skogbrannene. Heier forteller om utelukkende positiv respons.

Utvider til Finland

I motsetning til deler av trøndersk brannvesen, mener Heier at nødnettsamarbeidet har vært en suksess.

– Tjenesten er banebrytende. Norge og Sverige er de første landene i verden med et slikt samarbeid. Men på mange områder kan vi bli bedre. Vi ser at vi har en del å gå på.

I slutten av november håper DSB at et tilsvarende samarbeid med Finland er på plass. Heier fastslår at det vil ta kortere tid å bli helt operativ der.