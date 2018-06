Løp for livet da skredet tok gravemaskinen

Onsdag drev Ørjan Aalberg med den siste finpussen av ei småbåthavn i Leksvik. Plutselig begynte det å bevege seg rundt han der han satt inne i gravemaskinen ute på en molo.

– Jeg opplevde at hele moloen begynte å sige. Jeg forsøkte å få maskinen inn på land, men innså raskt at ikke det gikk an. Da maskinen begynte å bikke på seg, hoppet jeg ut i sjøen og løp på land, forteller han til NRK.

Det massive skredet gikk i forbindelse med anleggsarbeid i 12-tida onsdag. Ingen kom til skade i hendelsen. Det er tidligere kartlagt kvikkleire i nærheten, og NVE gjør ytterligere undersøkelser i dag.

Aalbergs gravemaskin står nede i sjøen etter onsdagens jordskred. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Få minutter

– Det gikk kanskje tre-fire minutter fra jeg så moloen begynte å sige til alt var borte. Det var en skremmende opplevelse, og jeg er glad det ikke gikk verre. Jeg ble bare litt våt på beina. Jeg skjønte ikke hvor stort raset var med det samme, og jeg trodde bare det raste litt rundt meg der jeg jobbet. Det kunne gått ille hvis jeg ikke hadde hoppet ut, sier Ørjan Aalberg dagen derpå.

Men arbeidsdagen var ikke over, selv om han havnet midt i dramatikken.

– For etterpå på måtte jeg på jobb i brannvesenet, og senere også i sivilforsvaret. Men da fikk jeg fritak der. Men i dag er jeg tilbake på jobb igjen, sier Aalberg.

Skredet i Leksvik var hele 1,3 kilometer bredt. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Bredt skred

Skredet i Leksvik var 1,3 kilometer bredt, og ganske spesielt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Det ligger skredmasser langsetter stranda hele veien. Det er store masser som har rast ut, og det er et uvanlig bredt ras. I dag tidlig startet vi boring på land for å sjekke om det er kvikkleire der. Vi skal også skanne mer av havbunnen. Firmaet som gjør jobben for oss kom ikke så langt ut i går på grunn av de høye bølgene. Skanningen av sjøbunnen utvides i dag. I tillegg bores det på ni punkter på land, sier regionsjef Kari Øvrelid i NVE.

Kari Øvrelid sier NVE foretar nye undersøkelser i skredområdet torsdag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi fortsetter arbeidet med datafangst og sammenstilling av data med sikte på å avklare om det kan forventes en videre utvikling av skredet. Dette er nødvendig for å kunne gi politiet råd om eventuelt videre evakuering, sier Øvrelid.

Ingen bevegelse i natt

Hun legger til at det muligens må gjøres ytterligere undersøkelser, noe som vil ta tid.

– Det foregår nå boring og prøvetaking i skredområdet, forteller Priska Hiller som er sivilingeniør fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Foto: Jøte vToftaker / NRK

Politiet opplyser til NRK at det ikke har vært bevegelse i skredområdet i løpet av natta. Men det er fortsatt usikkert når de 102 evakuerte kan få flytte hjem igjen.

NVE vil sammen med politiet gi en orientering om den videre utviklingen i saken klokka 16.00 ved rådhuset i Leksvik.