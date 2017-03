Lønsj avsluttet med direktesending fra Byscenen i Trondheim

Skarven har fått hedersplass helt foran på scenen når Lønsj-gutta rigger opp til aller siste sending som går direkte fra Byscenen i Trondheim. Selvsagt til vanlig tid, klokka 11:05.

– Jeg gleder meg som en unge. Det sitrer i magen, nesten som julaften sa jeg var liten. Vi har aldri planlagt ei sending så nøye før, sier Nilson.

Manus leses, Vazelina Bilopphøggers stemmer gitarene, og Lønsjdukkene har inntatt plassen sin på scenen.

Selv om billettene er utsolgt, var det likevel noen som klarte å kare til seg en i siste liten.

– Klokka 6 i mårrest fikk jeg mail fra en fyr som hadde reist til Trondheim helt fra Stavanger. Han hadde ikke billett, men stod utenfor her i kulda og tok bilder av lydbussen. Jeg svarte at han fikk gå og varme seg og så legger jeg en billett til ham i døra, smiler Nilson.

Rune Nilson og Torfinn Borkhus er spente to timer før siste sending. Foto: Karoline Paulsen Årrestad / NRK

Ståle Utslagsnes og Kjetil Kvalve

Nå er det slutt på litt tull, litt tøys og litt fantastiske fakta som du aldri i hele verden hadde trodd du skulle få høre. «Lønsj» er et underholdningsprogram som har gått mandag til fredag mellom klokka 11 og 12 på NRK P1 siden 2012.

– Jeg tenkte aldri at programmet skulle gå så lenge, så det er greit at det må ta slutt en gang, sier Borkhus.

I november annonserte duoen at de ville legge ned programmet sitt, som hadde femårsjubileum 12. mars i år. Det blir en utvidet sending på to timer, og alle billettene er utsolgt.

Både Skarven og Eldar Vågan fra Vazelina Bilopphøggers er klar for en to timers sending fra klokka 11. Foto: Karoline Paulsen Årrestad / NRK

Det blir delt ut 120 gratisplasser på galleriet, og her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet.

Lønsj har rundet 1000 program, og Rune Nilson og Torfinn Borkhus har laget flere ulike karakterer. Mange vil nok huske samiske Jan Olsen, Ståle Utslagsnes fra Utslagsnes Transport og Skarv, våpenekspert Johan Remington Staahl, Cirka Williamsen og Charlie Rackstead.

Noen av karakterene vil også være med på den siste lønsjen for å ta farvel.

– Jeg kan love at Ståle Utslagsnes kommer, og Kjetil Kvalve. Kanskje noen flere også, sier Nilson.

Inngangen er gratis, men 200 tilskuere har kjøpt seg sitteplass og matboks med lønsj i. Foto: Karoline Paulsen Årrestad / NRK

Gravøl for Lønsj

I kveld fortsetter feiringen, da blir det arrangert «Gravøl for Lønsj». Dette skjer også på Byscenen, og Vazelina Bilopphøggers kommer. Arrangementet har fremdeles ledige billetter.

– I kveld blir det verdens kuleste fest! Det er så kult at vi har fått med oss Vazelina Bilopphøggers, som er vår sterkeste musikkreferanse fra barndommen. Eldar er en av få gjester vi har hatt i Lønsj, og det var et av de artigste programmene vi har laget, sier Nilson.

Ingen av guttene skjønner hvor stort programmet deres har blitt. Lønsj har rundt en halv million lyttere daglig.

– Det som er kjekt med radioprogram er at man føler man er en del av gjengen. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som sier at vi betyr mye for dem i en vanskelig tid. Det er fantastisk at vi kan gjøre en forskjell for folk med sludder og vås, sier Nilson.