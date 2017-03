– Eg er veldig spent på om dette går an. Vi har aldri planlagt ei sending så nøye før, seier Nilson.

Fredag 31. mars er det tid for «Den siste lønsjen», då Nilson og Borkhus går på lufta med programmet sitt for siste gong. Det gjer dei direkte frå Byscenen i Trondheim, og sjølvsagt til vanleg tid, klokka 11.05.

– Eg er ikkje sentimental i det heile tatt. Når noko sluttar kan noko anna byrje, seier Borkhus.

Frå fredag klokka 10.55 kan du følgje den siste sendinga direkte i videovindauget øvst.

Ståle Utslagsnes og Kjetil Kvalve

No er det slutt på litt tull, litt tøys og litt fantastiske fakta som du aldri i heile verda hadde trudd du skulle få høyre. «Lønsj» er eit underhaldningsprogram som har gått måndag til fredag mellom klokka 11 og 12 på NRK P1.

– Eg tenkte aldri at programmet skulle gå så lenge, så det er greitt at det må ta slutt ein gong, seier Borkhus.

I november annonserte duoen at dei ville legge ned programmet sitt, som hadde femårsjubileum 12. mars i år. Det blir ei utvida sendinga på to timar, og alle billettane er utseld.

Det blir delt ut 120 gratisplassar på galleriet, og her gjeld førstemann-til-mølla-prinsippet.

Ingen av gutane skjønner kor stort programmet deira har blitt. Lønsj har rundt ein halv million lyttarar dagleg. Foto: Erlend Lånke Solbu

Lønsj har runda 1000 program, og Rune Nilson og Torfinn Borkhus har laga seg fleire ulike karakterar. Mange vil nok hugse samiske Jan Olsen, Ståle Utslagsnes, våpenekspert Johan Remington Staahl, Cirka Williamsen og Charlie Rackstead.

Nokre av karakterane vil også vere med på den siste lønsjen for å ta farvel.

– Eg kan love at Ståle Utslagsnes kjem, og Kjetil Kvalve. Kanskje nokre fleire også, seier Nilson.

Gravøl for Lønsj

Fredagskvelden skal feiringa halde fram, så det vert arrangert «Gravøl for Lønsj». Dette skjer også på Byscenen, og bandet Vazelina Bilopphøggers kjem. Dette arrangementet har framleis ledige billettar.

– Fredag blir det verdas kulaste fest! Det er så kult at vi har fått med oss Vazelina Bilopphøggers, som er vår sterkaste musikkreferanse frå barndommen. Eldar er ein av få gjestar vi har hatt i Lønsj, og det var eit av dei artigaste programma vi har laga, seier Nilson.

– Det som er kjekt med radioprogram er at ein føler ein er ein del av gjengen. Vi får mykje hyggelege tilbakemeldingar frå folk som seier at vi betyr mykje for dei i ei vanskeleg tid. Det er fantastisk at vi kan gjere ein forskjell for folk med sludder og vås, seier Nilson!