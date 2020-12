Familien berget seg ut fra det brennende huset i Klæbu i Trondheim natt til 20. desember.

Huset ble fullstendig overtent i løpet av kort tid.

Nå er det bare brannruinene som står igjen.

Familien mistet alt de eide.

Fantastisk innsats

MANGE VIL HJELPE: Mange ville bidra for dem som mistet det de eide i brannen rett før jul. Foto: NRK

De tre siste dagene har hele bygda stilt opp med klær, utstyr og penger.

Truls Halvorsen hadde planlagt å selge huset sitt. Det var pusset opp og stylet med møbler for salget. Nå har planene blitt endret og alt gjøres klart for at den brannrammede familien skal få flytte inn til jul.

– Det er tre barn som har mistet hjemmet. Nå har det vært en fantastisk innsats fra bygda her. Alle bidrar med litt. Det er veldig godt å kunne hjelpe, sier Truls Halvorsen.

UTSTYR SAMLET INN: Mange har kommet med utstyr. Snart kan familien flytte inn. Her hjelper Elin til med å få alt på plass. Foto: Morten Andersen

Samlet inn 250.000 siden søndag

På kort tid er det samlet inn nesten 250.000 kroner gjennom Spleis til dem som mistet alt i brannen. Målet var å samle inn 10.000.

– Responsen har vært enorm. Det er så mange fine folk, sier Elin Mellingsæter, nær venn og nabo.

Hun og mannen har åpnet hjemmet for familien etter brannen.

Gjennom «Oppslagstavla for folk i Klæbu» på Facebook ble det opprettet en gruppe som ville hjelpe.

Elin Mellingsæter sier de etterlyste både klær og ting. Mange fulgte oppfordringen.

En familie på fem står igjen uten noe. Håper alle som kan bidra, stort som smått, vil sette av et beløp for å hjelpe familien.

BRANT NED TIL GRUNNEN: To voksne og tre barn mistet alt i brannen i eneboligen natt til søndag. Foto: Morten Andersen

Familien er takknemlig

Familien som ble rammet av brann i helga sier at de er svært takknemlig for alle som har stilt opp i lokalsamfunnet. De ønsker ikke å bli intervjuet av NRK nå.

– Det var en forferdelig brann. Og det var bare så vidt at de kom seg ut, forteller Truls Halvorsen.

Hjelperne er optimistiske på deres vegne.

– Nå blir det bra, sier Elin Mellingsæter.

For ordens skyld eneboligen som brant ned var forsikret.