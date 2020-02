Ni kommuneparti til Ap vil ha Trond Giske som ny fylkesleder i partiet, viser en ringerunde fra NRK. Like mange kommuner støtter Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune.

Men Giske har støtte fra mange av de største lokallagene. Det kan få stor betydning når det skal stemmes på årsmøtet om en måned.

For å få flertall kreves det stemmer fra minst 113 av delegatene. En gjennomgang Trønder-Avisa har gjort viser at Giske så langt har støtte fra 146 av de 225 delegatene fra kommunene.

Det er tilsammen 239 stemmeberettigede som møter på årsmøtet i Trøndelag Ap. 225 fra 38 kommuneparti og 14 fra AUF. Trondheim Arbeiderparti har nesten en tredjedel av de stemmeberettigede med 74 møtende reporesentanter.

Frist klokka 12

Lokallagene til Trøndelag Arbeiderparti hadde frist til klokka 12 fredag med å levere sine lister med forslag.

Nå skal valgkomiteen gå gjennom listene.

– Fylkespartikontoret jobber nå med oversikten, og innspillene vil bli gjennomgått på valgkomiteens møte mandag kl 14. Da skal vi vurdere hvem som skal innkalles på intervju, som skal gjennomføres før valgkomiteen utarbeider forslag til innstilling. Endelig innstilling skal legges frem mandag 16. mars, sier leder av valgkomiteen, Arild Grande.

VALGKOMITEEN SKAL LEVERE INNSTILLING: Valgkomiteen samles mandag. Innen 16. mars skal leder i valgkomiteen, Arild Grande, levere en innstilling. Foto: NRK

Venter med å bestemme seg

Store kommuner som Steinkjer og Levanger vil foreløpig ikke dele med media hvem de ønsker i toppen i Trøndelag. Flere har ikke levert lister. Andre har både foreslått Giske og Hellesø uten å velge hvem som bør bli leder. Noen lokallag venter med å bestemme seg.

Det gjelder også Ap i Selbu.

– Vi vil avvente innstillingen som kommer fra valgkomiteen, sier varaordfører i Selbu, Tanja Fuglem (Ap).

Hun mener at både Giske og Hellesø er gode kandidater. Nå vil lokallaget ha nytt styremøte noen dager før det avgjørende fylkesårsmøte, som er 21. til 22. mars, når ny fylkesleder skal velges.

Støtter Giske på topp

Torsdag kveld ble det klart at Trondheim Ap vil ha Giske som ny fylkesleder, melder Adresseavisen. Trondheim Ap fattet et enstemmig vedtak. «Trondheim Ap går inn for Trond Giske som leder i Trøndelag Ap, dersom det er støtte for dette».

Trondheim har hele 74 av de 239 stemmene på årsmøtet.

Andre kommuneparti som nå går åpent ut med støtte til Giske som leder er: Stjørdal, Verdal, Meråker, Hitra, Røyrvik, Tydal, Ørland og Frøya.

Fredag sendte Frøya Ap sin liste til valgkomiteen, forteller leder for lokallaget, Nils Jørgen Karlsen:

– Vi foreslår at det blir to nestledere. Det kan forbedre samarbeidet i nye Trøndelag. Som leder foreslår vi Trond Giske, sier Karlsen. Lokallaget ønsker Amund Hellesø som første nestleder og Marit Bjerkås fra Rennebu.

Verdal Ap er blant de store lokallagene som vil ha Giske i ledelsen.

– Giske kan tilføre en type ledelse Trøndelag Ap trenger nå, sier Arild Kvernmo Pedersen, gruppeleder i Verdal.

STORE LOKALLAG STØTTER GISKE: Verdal vil ha Giske på topp, forteller gruppeleder Arild Kvernmo Pedersen. Foto: Tariq Alisubh/NRK

Vil ha Hellesø som fylkesleder

Amund Hellesø har klart mest støtte i norddelen av Trøndelag. Syv av de ni lokallagene som støtter han som leder er kommuner fra Namdal. Støtte får han også fra Åfjord og Skaun.

– Viktigste grunnen er at han er en samlende person. Så får vi mest mulig ro og kan begynne å snakke om politikk, sier ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo (Ap). Lokalpartiet ønsker Hellesø som leder. Brekkvassmo sier lokallaget også ønsker Giske i fylkesstyret til Ap.

– Vi har med Giske, mye fordi Trondheim Ap som det desidert største lokallaget har meldt han inn. Vi ønsker å finne kompromisser som gjør at vi kan fremstå samlet fremover, sier Stian Brekkvassmo.

Hellesø diskuterer gjerne delt ledelse

Flere har tatt til orde for en delt løsning i ledelsen av Trøndelag Arbeiderparti med en leder og to nestledere. Amund Hellsø mener det er en debatt som det vil natulig å ta på årsmøtet i mars, dersom forslaget kommer.

Om sitt eget kandidatur som ny fylkesleder, svarer han:

– Det som er viktig for meg er at kommunepartiene har fått mulighet til å spille inn sine navn. Nå er det valgkomiteen som skal sette sammen det beste laget for Trøndelag Ap.

At det først og fremst er Namdalskommunene som har foreslått ham som ny leder, mens de store kommunepartiene lengre sør i Trøndelag har foreslått Trond Giske, mener Hellesø er naturlig.

– Jeg har vært leder i regionrådet i Namdalen og med bakgrunn i det så kjenner nok Namdalskommune meg bedre enn Innherredkommunene og evt lengre sør, så det er ikke så rart, tenker jeg da.