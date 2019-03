På badet til Linn Skåber står det en radio, og når hun dusjer om morgenen hører hun på radioandakten som sendes klokka 08.20 på NRK P1 på hverdagene. Hun ser på andakten som en undringsstund på morgenkvisten.

– Jeg synes dette er en fin måte å starte dagen på, og jeg er veldig takknemlig for å få lov til å bidra til å sette i gang noen tanker hos folk.

TV-FJES: Linn Skåber er kjent blant annet fra Nytt på Nytt på NRK1. Foto: Nyhetsspiller

Tre av andaktene til Linn Skåber handler om ensomhet. Ensomhet er et problem hun mener vi snakker for lite om i dag.

– Jeg gir tips til hvordan man kan ha det bra i ensomhet og hvordan man kan komme seg ut av den hvis det er behov for det. Jeg tar også opp at det kan finnes et fellesskap i ensomheten.

Representerer mange

Radioandakten er inne i sitt 88. år og er en kort, kristen forkynnelse.

I starten var det kun prester og teologer som fylte sendetida, men de siste årene har blant annet artist Trygve Skaug, politikerne Stefan Heggelund og Kirsti Bergstø, journalist Tomm Kristiansen og dramatiker Arne Berggren holdt andakter.

– Vi ser at færre og færre går i kirka, og kanskje er det viktig å utvide begrepet for hva det vil si å være en kristen troende i dag. Andakten reflekterer at dette betyr forskjellige ting for forskjellige folk, sier redaksjonssjef for andakten, Njord Røv.

GLAD: Redaksjonssjef Njord Røv mener måten Linn Skåber tror på er representativt for måten folk tror på i dag. Foto: privat

Han forklarer at Linn Skåber ble spurt om å holde andakt fordi hennes måte å tro på er delt av veldig mange i Norge i 2019.

– Det åpner rommet for hva tro faktisk kan være. Linn tror på Gud, men også på møtet mellom mennesker og mange andre ting, som hvor viktig det er å se hverandre i hverdagen. Hun snakker om ensomhet på en fin måte som får oss til å stoppe opp i hverdagen.

Selv sier Skåber at hun alltid har hatt med seg en gudstro, men hun vil ikke tilhøre en gruppe som påstår noe.

– Jeg skulle ønske flere var mer åpen og nysgjerrig på hva andre tror – eller ikke tror.

Den fjerde andakten til Linn Skåber er en bønn hun laget til et folkemøte i Paulus kirke i Oslo i 2013.

Velsigner når og hvor som helst

Hun synes det er en spennende utfordring å være andaktsholder.

– Jeg liker å gå inn i rom jeg ikke er vant til å være. Målet mitt er å bidra til at folk får noe å reflektere over.

SKUESPILLER: Linn Skåber spiller fortiden i Sporvogn til begjær på Oslo Nye Teater. Foto: Gisle Bjørneby / Gisle Bjørneby

Alle andakter avsluttes med Velsignelsen og Fader Vår. Dette er en viktig del av andakten. Å si velsignelsen var uproblematisk for komikeren.

– Velsignelser har jeg ikke noe problem å gi. Hvis noen vil ta imot, og jeg hadde muligheten, kunne jeg gitt det når og hvor som helst. Det er en veldig fin ting å gjøre.