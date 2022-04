Linda (38) fortviler: Må ukentlig stikke seg med nål like ved hjertet

Linda Bjørgan fra Rørvik har hatt diagnosen siden hun var tre år gammel. I dag er hun 38 år og mor til fire barn. Gjennom hele livet har hun vært plaget av sykdommen hereditært angioødem. Den er svært alvorlig, og kan gi akutte hevelser i svelg og hals.

I verste fall kan hun dø av hevelsene.

– En sjelden gang har det gått tre måneder mellom anfallene, men det vanligste har vært tre-fire anfall hver eneste måned, forteller Linda.

Setter begrensninger

De uforutsigbare anfallene har lagt store begrensninger på livet hennes. Da hun var liten, torde aldri foreldrene å ta henne med noe sted som lå langt fra sykehus.

– Og minnene om å bli stukket opptil 20 ganger av sykepleiere som lette etter en egnet åre for å medisinere intravenøst mens de holdt meg nede, vekker fremdeles traumer. Jeg har hatt dårlige årer fra jeg var liten, og som 16-åring ble jeg lagt i respirator etter et anfall som nesten kostet meg livet, opplyser hun.

Herediært angioødem Ekspandér faktaboks Herediært angioødem er en arvelig sykdom. Symptomene er anfall med hevelser i slimhinner, noe som kan gi magesmerter og diaré, samt hevelser i svelg og hals. Det kan være svært farlig, og gi hevelser i ansikt, bein, armer og kjønnsorganer. Sykdommen skyldes nedsatt konsentrasjon av proteinet C1 inhibitor (C1-INH). Dette proteinet holder vanligvis flere reaksjoner i blodet i sjakk. Dersom det blir for lite, løper noen av disse løpsk og blodårene slipper væske ut i vevet. Dette gir hevelser. Sykdommen er arvelig og både gutter og jenter kan få sykdommen. Rundt halvparten av barn fra en forelder med tilstanden får også sykdommen. De som er friske i slekten, bedømt ut fra blodprøve, bærer ikke sykdommen videre til sine barn. (Kilder: nhi.no/wikipedia)

Det finnes en alternativ behandling som heter Thakzyro.

Her setter pasienten selv en sprøyte med medisin i fettvevet annenhver uke. Da unngår man mange av ulempene med dagens behandling.

Men denne behandlingen tilbys ikke i Norge.

– Jeg vil så veldig gjerne få prøve, og jeg vil så veldig gjerne at andre med samme lidelse skal få prøve. Det høres fantastisk ut. Jeg ble tvunget til å bli ufør. Men nå vil jeg kjempe. Man føler seg så lite verdt. Jeg skulle ønske vi som har sjeldne diagnoser ble lyttet til, sier hun.

Det er Beslutningsforum for nye metoder som sier nei til medisinen Linda ønsker seg.

Helseminister Ingvild Kjerkol sier hun ønsker å forberede dagens ordning knytta til beslutningsforumet.

– Jeg tror vi kan gjøre mye for å forbedre dagens system. Vi må ha åpenhet og tillit til systemet, og vi har jo erfaring med å ta inn nye og dyre legemidler etter flere forhandlingsrunder, sier Kjerkol.

Andre land betaler

I andre land betaler myndighetene for denne formen for behandling. For dagens måte å behandle hereditært angioødem på, gir dessverre store bivirkninger. Linda må flere ganger i uka stikke en nål inn i ei kunstig åre ved siden av hjertet. Det stiller store krav til hygiene og presisjon.

Fire ganger har hun skiftet veneport, og det har flere ganger gitt henne alvorlige bivirkninger, og dermed også store psykiske belastninger.

I Danmark har pasienter med samme diagnose fått en langt bedre livskvalitet med den alternative behandlingen. Nå krever flere at den også tilbys i Norge.

– I Danmark, Sverige og Finland betaler staten for Thakzyro, men i Norge har derimot Beslutningsforum for nye metoder satt ned foten etter en to år lang utredning, forteller Linda.

Linda Bjørgan håper den nye medisinen vil gjøre livet enklere, slik at hun kommer seg ut i full jobb igjen. Foto: Morten Andersen / NRK

30 prosent dødelighet

Hereditært angioødem gir opp til 30 prosent dødelighet hos udiagnostiserte og ubehandlede pasienter. Akutte anfall kan komme helt uten forvarsel, og dette kan hindre pasienter fra å ha et normalt liv.

De som ikke får god nok behandling, får svært nedsatt livskvalitet med smertefulle anfall, hyppige sykehusinnleggelser, og angst for livstruende anfall.

Linda Bjørgan har prøvd andre medisiner som ikke fungerer. Men så langt vil ikke Beslutningsforum akseptere Thakzyro.

Anbefaler rimeligere alternativ

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest og leder av Beslutningsforum, skriver i en e-post til NRK:

– Vi har ønske om å innføre ny behandling som er god og trygg. Beslutningsforum gjør beslutninger med grunnlag i de prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt, der legemidlene skal vurderes ut fra nytte, ressursbruk (det vil si pris) og alvorlighet.

Bryne understreker også at det ikke kommer mer penger over statsbudsjettet ved ja til et nytt medikament i Beslutningsforum.

Utvidelser i antall legemidler og metode vil samtidig gjøre at det blir tilsvarende mindre til behandling av andre pasientgrupper

– I Beslutningsforum 25. oktober i fjor ble det sagt nei til Takhzyro, men ja til innføringen av et rimelig alternativ, Orladeyo. Det er klart det kan være en fordel med et redusert doseringsintervall, men forskjellen i pris er fremdeles betydelig. Uten at vi, foreløpig, ser at bruk av Takhzyro har merverdi som forsvarer den store prisforskjellen.

En lang kamp

For Linda har det vært en lang kamp for å kjempe seg gjennom en utdanning innen helse- og sosialfag, og å ta igjen tapte skoleår grunnet smerter, behandlinger og alvorlig mobbing.

I dag arbeider hun to dager i uka, og finner stor glede i psykososialt relatert arbeid og ridesport.

– Jeg møter fremdeles holdninger og mistanke om at min lidelse er av psykisk art. Men sykdommen sitter ikke i hodet, den ligger i blodet. Nå vil jeg kjempe for andre med samme sykdom, sier hun

Fremskrittspartiet har tatt tak i saken, og ønsker at pasienter og fagfolk i langt større grad skal involveres i vurderingene av nye medisiner. De må også være med på å avgjøre om nye medisiner skal godkjennes.

Frp krever endring

– I tillegg må vi ha en åpenhet om hvorfor medisiner avslås. I dag blir avgjørelsene i stor grad unntatt offentligheten, og det er ingen mulighet å anke avslag.

Der sier parlamentarisk leder Sylvi Listhaug i Frp. Hun har levert forslag til endringer til Stortinget.

– Vi må se på folks liv og helse, og ikke bare økonomi. Det kan ikke bare være de regionale helsedirektørene som skal bestemme dette, mener Listhaug.

Sylvi Listhaug (til venstre) mener Linda Bjørgan og andre pasienter med livstruende sykdommer må få bedre helsehjelp enn i dag. Foto: Morten Andersen / NRK

Nå håper Linda Bjørgan på en endring av dagens praksis.

– Vi håper å ta i bruk den nye medisinen, slik at jeg kan komme inn i arbeidslivet igjen. Jeg synes det er trist at det settes en prislapp på oss med kronisk og livstruende sykdom i Norge, slik det gjøres i dag, mener Bjørgan.