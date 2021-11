– Maskorama er «terror» for sånne som meg. Jeg bare må finne ut av det.

Det er mye latter og begeistring i stemmen til Lin Klemetsen fra Sørfold i Nordland.

48-åringen er en av mange tusen som elsker Maskorama. Men ikke alle drar interessen så langt som det Lin gjør.

– Ved enhver gitt anledning der jeg ikke har noe å gjøre, så googler jeg. Og hvis det er rolig og kjedelig på kveldene, finner jeg fram siste episode av Maskorama og ser det på nytt. Da skriver jeg notater og googler.

– Jeg finner sangklipp fra de jeg tror det kan være, sitter med øynene igjen og lytter for å høre om stemmen er kjent og om tipsene passer.

Bamsen er et mysterium for mange og diskuteres flittig i sosiale medier. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hektet

Lørdagene har blitt storhetstid. Når Maskorama går på tv-en, skrus telefonene på lydløs.

Alle sansene skjerpes når Lin og datteren Tiril (10) skal finne ut hvem som skjuler seg bak maskene.

– Man blir så engasjert og det er så mange hint. Det er nesten som man får et stort matematisk problem og du vet at du har alle verktøy for å løse problemet.

Hvor mange timer tror du at du bruker på Maskorama?

– Jeg har ikke lyst til å gjette. Jeg orker ikke det, sier hun og ler.

Datteren Tiril er også stor fan av Maskorama. Hun og mamma Lin er helt sikker på at Dragen er en kjent programleder. Foto: Privat

Et lite innblikk i den «hemmelige notatboken»

Klemetsen har også en egen bok der hun skriver notater. Her havner alle tips og tråder hun følger opp for å finne ut hvilke kjendiser som er med.

Men tipsene i boken vil hun helst ikke dele med noen. Derfor må NRK anse seg som heldig når vi likevel får se litt av notatene hun har om Nissen.

– Arve Juritzen ble for vanskelig. Men Christian Ringnes og Haddy Njie gjettet jeg rett på.

– Jeg trodde ikke det var Birgit Skarstein, men var lenge innom Märtha Louise. Men da havfruen reiste seg og gravidmagen kom fra, var det ingen tvil om hvem det var.

Noen av notatene Lin har skrevet ned om nissen Foto: Privat

Forsterker seeropplevelsen

Ingunn Hagen er professor ved Institutt for psykologi på NTNU og ekspert på mediepsykologi. Hun mener program som Maskorama appellerer til mange fordi det er et familieprogram som engasjerer alle aldersgrupper.

– Det blir en artig gjettelek som alt fra ungene til bestemor kan være med på, sier Hagen.

Maskorama diskuteres flittig i både chattråder, grupper på sosiale medier og diverse forum. Hagen forteller at dette kan øke personers engasjement for programmet.

– Du får forsterket seeropplevelsen. Dersom du er engasjert, så får du muligheten til å diskutere programmet også når det ikke går, sier hun.

Å se eller ikke se

At noen blir mer hektet enn andre, tror Hagen avhenger av om man er en leken person og om man synes det er spennende med avsløringer.

Hvorvidt man blir «hektet» på programmet påvirkes også av både identitet og holdninger man har i forkant av programmet.

– Det skjer noen selvforsterkende mekanismer enten man er fan eller kritisk. Enten du ser eller ikke ser det, så er det en måte å markere sin identitet på, sier Hagen.

Hun forteller at man kan bli hektet på slike program, selv om man i utgangspunktet er skeptisk.

– Det er ofte slik med program, at når du ikke går inn i det kan det virke teit, oppskrytt, barnslig og dumt. Men dersom du ser det så kan du faktisk bli hektet, selv om du synes konseptet er teit, sier Hagen.

Sist lørdag måtte Havfruen vise hvem hun var. Der dukket Haddy Njie opp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sikker på hvem Dragen er

– Dragen. Det er Victor Sotberg, sier Lin sikkert.

– Under første episode sto datteren min på kjøkkenet da dragen startet å synge. Hun kom pilende fra kjøkkenet og ropte «mamma, det er Victor Sotberg».

Datteren har også lest boken til programlederen, der han skriver om barndommen på Egge i Steinkjer. Derfor har dragen med seg et egg, sier familien i Nordland.

Men ikke alle er like enkle.

– Bamsen er et mysterium. Der er jeg innom alt fra Emilie Nereng til Trine Lise Olsen, Emma Ellingsen og andre navn.

Hunden fortvilet

Lin bruker også tid på Facebook der forskjellige grupper jobber for å finne ut av ting.

Hun må nesten le når hun tenker på hva Maskorama-hektelsen går ut over.

– Hunden har stått og dratt meg i bukseleggen fortvilt for å hinte om at det er på tide å gå ut. Men sitter jeg midt i et google-prosjekt, så må han vente.

Hvorfor tror du at du har blitt så hektet?

– Det er noe med mysteriet i det. At løsningen ligger der, men du kan aldri være helt sikker. Og det er «terror» for meg.