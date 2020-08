Levningene som nylig ble funnet i Holden var fra en mann som forsvant i 1981

Sindre Aunan Feragen kjørte båt mot hytta over innsjøen i Holden i Steinkjer, da han la merke til noe som fløt i vannet. Fordi vannstanden har vært unormal lav den siste tiden, har en del røtter og steiner kommer til overflata. Men 24-åringen var sikker på at det han så var noe annet enn det.

Han kjørte nærmere, og oppdaget at det han så var en fot.

En menneskefot med gummistøvel.

– Jeg trodde egentlig ikke på det jeg så. Det var ubehagelig, sier Aunan Feragen.

Dette skjedde lørdag 1. august.

Nå har politiet gjennom DNA-analyse funnet ut hvem 24-åringen fant på turen over innsjøen: Asbjørn Foldahl, som forsvant 63 år gammel i september 1981.

LAV VANNSTAND: Holden har hatt lite vann den siste tiden på grunn av anleggsarbeid. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Glade for å ha fått svar

Mannen fra Trondheim var sammen med en bekjent og omkom etter å ha falt ut fra en båt på Holden. Den andre personen ble funnet.

Pårørende er varslet om resultatet av analysen.

– De gir klart uttrykk for at de er glade over å ha fått et svar – at Asbjørn Foldahl er funnet, sier etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Leif Gundersen.

Fraktet selv levningene opp av vannet

Etter funnet, skyndte Aunan Feragen seg til land og opp til en hyttenabo for å be om hjelp til å frakte levningene opp fra vannet.

– Jeg overtalte ham til å bli med ut. Jeg var redd for at levningene skulle bli tatt av understrømmene. Da ville nok politiet aldri ha trodd på meg, sier Aunan Feragen.

Han varslet politiet, og fikk så skånsomt som mulig sikret og fraktet levningene til land med hjelp fra hyttenaboen.

I tillegg til gummistøvelen, var både buksa og deler av genseren fortsatt intakt.

FANT LEVNINGENE: Sindre Aunan Feragen fra Malm i Steinkjer fant levningene i innsjøen Holden. Foto: PRIVAT

Politiet skal ha vært på stedet omtrent et par timer.

Teorien deres var at levningene enten var etter en mann som forsvant i 1998, eller en mann som forsvant i 1981.

I området rundt innsjøen Holden i Steinkjer i Trøndelag har ingen andre vært meldt savnet uten å ha blitt funnet.

39 ÅR SIDEN: Asbjørn Foldahl forsvant i 1981, og ble funnet 1. august. Bildet er tatt da politiet var på stedet etter funnet av levningene. Foto: Lars Lilleby Macedo

DNA-analyse eneste mulighet

Obduksjon ga ikke svar på verken dødsårsak eller identitet. For å finne identiteten, måtte DNA-analyse til.

– Det eneste vi opererer med som 100 prosent sikkert, er fingeravtrykk, tannstatus eller DNA. I dette tilfellet var bare DNA-analyse aktuelt, sier etterforskningsleder Gundersen.

DNA-ANALYSE: Obduksjon ga ingen klar dødsårsak, så levningene ble sendt til DNA-analyse, forklarer Leif Gundersen, etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt. Foto: Tariq Alisubh

Politiet innhentet prøver fra munnhulene til noen av familiemedlemmene til de to savnede. Såkalte referanseprøver.

– Dette for å sammenligne DNA-et til familiemedlemmene med levningene som ble funnet, forklarer Gundersen.

Lang prosess for å finne identiteten

DNA-prøvene ble sendt til Oslo universitetssykehus (OUS) for analyse.

– I denne saken måtte vi hente ut DNA i bein. Det er en lang prosess, forklarer Marguerethe Rødhammer Stenersen, leder ved seksjon for rettsgenetikk – slektskap og identitet ved OUS.

I slike saker må beinet først vaskes godt. Så må det klores og tørkes. Tørkingen tar flere dager. Deretter blir beinet pulverisert.

– Da kan vi finne DNA i cellene som er i beinstrukturen, og lage DNA-profil på vanlig måte. DNA-profilen sammenligner vi med DNA-profiler fra nære slektninger, sier Rødhammer Stenersen.

Hun forklarer at de vanligvis får utmerkede resultater fra gamle levninger som har ligget i omgivelser med lite oksygen.

I slutten av juni i år ble levninger funnet i Nidelven. Mannen ble identifisert som en som hadde vært savnet siden 2017.

– Traumatisk

Sindre Aunan Feragen sier han har en del å bearbeide etter funnet av levningene i innsjøen. Han kommer aldri til å glemme synet.

– Det var ubehagelig og traumatisk, sier han, som er glad han kan prate med hyttenaboen og faren sin om det han opplevde.

Han er også glad for at familien har fått et svar.

– Det er nok fint å få en tørr grav å gå til i stedet for en våt grav, sier han.

Han får støtte av etterforskningsleder Gundersen:

– Det kan være vanskelig å falle til ro før du har et svar. For mange betyr det veldig mye, noe som er helt naturlig og helt forståelig.