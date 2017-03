Lettelse og glede ved skolen etter gladmeldingen

– Stemningen på møtet i morges var fantastisk. Vi er glade og det var godt å kjenne på det sterke samholdet. En stor stund, sier rektor Agneta Amundsson.

Klaget på vedtaket

På mandag skrev NRK at både elever og rektor har vært fortvilte etter at skolen mistet godkjenning i fjor sommer. Klagen på vedtaket ble sendt i juni 2016 og den lange ventetiden har vært en belastning på både ansatte og elever, men i dag fikk de endelig svar: Skolen består.

– Vi er veldig fornøyd fordi vi driver en god skole og det har vi lyst til å fortsette med, sier May-Liz Bjørnevik Tho, som er styreleder ved Trondheim International School (THIS).

Kunnskapsdepartementer har nemlig kommet frem til et annet resultat enn Utdanningsdirektoratet når det gjelder skolens godkjenning for å drive videre eller ikke. THIS har nå fått pålegg om retting og ikke stenging, som tidligere vedtatt.

Kan føle seg trygge

– Nå ser vi framover og motivasjonen for å forberede et nytt skoleår er på topp. Nå blir det også enklere for foresatte som ønsker barna sine hit. De kan føle seg trygge på at skolen drives videre, sier rektor Agneta Amundsson.

Også eleven Ellinor Cooley Wennberg var glad torsdag.

– Det betyr at jeg får gå videre sammen med vennene mine, og kan fullføre tiende klasse her etter å ha gått på skolen siden første klasse, sier hun.