«Nærøya gård søker etter driver/drivere som vil bo på Namdalskystens vakreste øy».

Slik starter utlysninga fra Nærøya AS, som nå søker driver til den kulturhistoriske øya nord i Trøndelag.

Øya huser en av Norges eldste middelalderkirker i stein, og er et av Trøndelags viktigste kulturminner.

– Vi leter etter noen som kan være med i oppbygginga av Nærøya, og som kan tilføre oss kompetanse – både med tanke på gårdsdrift, men også med tanke på opplevelsesnæring, sier Camilla Vågan.

Nærøykirka er en av Norges eldste middelalderkirker i stein. Foto: Torger Ramfjord

Hun er daglig leder og medeier i Nærøya AS – selskapet som i 2018 kjøpte øya etter den ble lagt ut med en takst på 18 millioner kroner.

Gårdbruker – og vertskap

Nærøya AS holder villsau på eiendommen som har vært drevet som privat gårdsbruk siden 1907.

Det selskapet søker etter er noen som har kunnskap om sauehold og jordbruksdrift – samt interesse for skogsarbeid.

Men ikke minst ønsker selskapet å ha et godt vertskap på øya. Det er med andre ord på langt nær en ordinær avløser eller gårdsarbeider de leter etter.

På øya er det nemlig ingen andre fastboende – men på lista over folk som har bodd her tidligere står blant andre Petter Dass.

– Vi vil at den som representerer oss skal ta imot folk på en god måte, og være interessert i å vise fram og guide, sier Vågan.

Som driver av Nærøya får du en av Norges eldste middelalderkirker som nærmeste, og eneste, nabo. Foto: Nærøya AS

Hun beskriver jobben mer som en livsstil, og legger til at eierne har høye ambisjoner for framtida.

– Nærøya har en sterk kulturhistorie i regionen, og har mye historie å spille på. Det skal være utgangspunktet for at øya skal utvikles innenfor reiseliv og turisme.

Fra Nederland og Island

Nå jobbes det med å legge til rette for nødvendig infrastruktur som strøm og vann, samt å ta vare på bygningene.

– Når det er på plass – ønsker vi å bygge opp flere anlegg som gjør at flere kan komme på besøk. Samt etablere flere tilbud som kan spille på kulturhistorien, og gi et tilbud utover det vi har i regionen i dag.

Her finner du Nærøya, den kulturhistoriske øya på Namdalskysten i Trøndelag.

Vågan forteller om stor respons etter utlysninga ble lagt ut.

– Vi har fått henvendelser både fra folk i Norge og i utlandet. Blant annet fra Nederland og Island. Så det er mange som ser på dette som en god mulighet, sier Vågan.

Sundet mellom Svinøya (til høyre) og Nærøya (til venstre) kalles Martnassundet. Nærøya har ikke vegforbindelse, men overfarten med båt til fastlandet tar under fem minutter. Foto: Torger Ramfjord

Med 5000 mål og flere kilometer med kritthvite strender – tror hun det vil passe godt både for par og barnefamilier å flytte hit.

Det til tross for at det ikke er vegforbindelse.

– Skal du bo sånn, skal du trives over tid. Så vi vil legge til rette for at et par kan få inntekt. Her har du veldig fleksible muligheter til å bo på fantastisk eiendom på ei egen øy. Men i tillegg ligger den sentralt til – med nærhet blant annet til Rørvik.

Daglig leder tror det vil passe både for par og barnefamilier å flytte til øya. Foto: Privat

Kirka restaureres

Søknadsfristen er satt til 30. september.

Vågan beskriver utlysninga som unik, og legger til at det også er noe annet du vil få kjennskap til som driver av Nærøya gård.

Du vil nemlig måtte ta del i engasjementet som er knyttet til restaurering av Nærøykirka.

Den er fra 1100-tallet, er fredet, og har vært utsatt for brann tre ganger gjennom tida.

Nå er arbeidet med å sikre kirketårnet godt i gang – etter store deler av veggen raste ut i november 2016.

I 2016 raste deler av tårnveggen ut i det som er en av Norges eldste middelalderkirker i stein. Foto: Privat

– Restaureringa vil komme opp mot 19 millioner kroner, forteller Vågan.

Hun legger til at den lokale finansieringa er på plass etter arbeid fra frivillige interessenter og ei egen arbeidsgruppe. Det må til for å utløse statlige midler.

– Det er kjempebra. Nå er det opp til staten å komme med sin andel av finansieringa.