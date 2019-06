Leteaksjon Snøhetta

Politi og mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps har i hele natt lett etter en 58 år gammel turgåer fra Trøndelag i Dovrefjell ved Snøhetta. Mannen ble sist sett tirsdag, men ble meldt savnet i går.

Søket fortsetter i dag med et Sea King redningshelikopter, to søkehunder og flere enn 20 letemannskaper.

Politiets innsatsleder Odd Håkon Bach sier de har funnet en registrering i hytteboka for Åmotsdalshytta fra i går som kan være fra den savnede 58-åringen.