Lein ferdig som RBK-trener

– I fem år har jeg gitt alt jeg kan for RBK og jentene. Det har krevd enormt med krefter. Akkurat nå mangler jeg energien som jeg vet kreves for å dra dette videre, sier Lein til RBK.no.

NRK satt på opplysninger allerede onsdag som tydet på at Lein var ferdig i klubben.

Ga selv beskjed

Klubben melder at det var Lein selv som ga beskjed om at han ikke ønsker å være med videre.

– Jeg har vært så heldig at jeg har fått jobbe med dedikerte og lærevillige spillere. Med det har jeg også fått satt min fotballfilosofi ut i livet. Det er jeg takknemlig for. Med vår moderne spillestil har vi også oppnådd svært gode resultater, som toppet seg med NM-gull i 2023, sier Lein til RBK.no.

Takker Lein

– Steinar har vært sentral i å bygge opp Rosenborg sitt kvinnelag til det det er i dag, og klubben er svært takknemlig for den jobben han har gjort. Nå skal vi jobbe hardt for å finne en god løsning for jentene slik at vi kan kjempe om titler også i 2024, sier styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til klubbens hjemmesider.