Tips til dyrevenner på nyttår Ekspandér faktaboks Dyrebeskyttelsen lister opp følgende tips til nyttårsfeiringen: Reis bort. Unngå å være steder hvor det skytes opp fyrverkeri. Er ikke det mulig, så opphold deg hjemme sammen med dyret ditt. Da vil dyret være roligere og føle seg trygg. I visse tilfeller finnes det ulike medisiner dyret kan bruke, men da er det viktig å forhøre seg med veterinær i forkant. Dyret kan bruke ulike feromoner, som adaptil eller feliway, som kan virke beroligende for katter og hunder. Forbered deg i god tid på fyrverkeri. Bruk lydfiler av raketter, slik at dyrene blir tilvendt lyden.

Dyrebeskyttelsen Norge og overlege ved Haukeland Universitetssykehus øyeavdeling, Nils Bull, oppfordrer justisminister Jøran Kallmyr til å forby salg av og oppskyting av fyrverkeri i privat regi.

Dette av hensyn til både dyr, mennesker og miljø.

– Både tamme og ville dyr kan oppleve sterk redsel og noen får dødsangst i forbindelse med oppskyting av raketter. Dyr som er livredde kan ende opp med store skader i sin kamp for å slippe unna fyrverkeriet, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

REDDE HUNDER: Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen synes dagens situasjon med fyrverkeri er uakseptabel utfra et dyrevelferdsperspektiv. Foto: NRK

Blind på ett øye

Morten Bakkebø ble blind på det ene øyet etter at han ble truffet av en rakett fra et effektbatteri i 2014. Han var sammen med de to eldste sønnene sine da batteriet begynte å skyte raketter ut gjennom siden.

– På skudd to eller tre, smalt det samtidig som det traff øyet. Jeg skjønte ganske fort hva som hadde skjedd, forteller Bakkebø.

Etterpå kjente han en voldsom smerte. Han satt i garasjen og holdt for øyet mens han ventet på ambulansen.

– Det var foreferdelige smerter. Jeg var bevisst hele tiden til jeg kom i ambulansen og fikk morfin. Jeg holdt for øyet der det var skadet og såg alt blodet på gulvet, sier Bakkebø.

Dagen etter fikk han den tunge beskjeden av legen om at han var blitt blind på det ene øyet.

Morten Bakkabø ble blind på et øye nyttårsaften 2014. Foto: Privat foto

Alvorlige skader

Nils Bull er har de siste 14 årene registrert antall øyeskader forårsaket av fyrverkeri.

– Ifølge mine tall har i gjennomsnitt 16 personer fått alvorlige øyeskader hvert år etter nyttårsaften, sier Bull. Dette er bare skadene som er så alvorlige at de behandles av øyelege. I tillegg kommer alle de mindre alvorlige øyeskadene som behandles ved legevaktene. Alvorlige håndskader og brannskader kommer også i tillegg, forteller Bull.

Han er glad for at forbudet mot oppskyting av raketter med styringspinne som kom for ti år siden, har ført til at antall skader er noe redusert. Han er imidlertid ikke fornøyd før alle disse helt unødvendige, alvorlige øyeskadene av fyrverkeri er borte.

Det blir de ikke uten forbud for privatpersoner mot å bruke fyrverkeri på nyttårsaften, slik det er forbudt resten av året.

UNØDVENDIGE SKADER: Overlege ved Haukeland Universitetssykehus øyeavdeling, Nils Bull synes det fortsatt er for mange unødvendige øyeskader på nyttårsaften. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Hunder reagerte på fyrverkeri

Slik praksisen med fyrverkeri er i dag, er det mange dyr og mennesker som blir skadelidende hvert år. Mange forholder seg ikke til det tillatte tidsrommet for oppskyting av fyrverkeri, som er mellom kl. 18.00 på nyttårsaften og kl. 02.00 på 1. nyttårsdag.

Det blir derfor vanskelig å skjerme dyr og mennesker som påvirkes negativt denne dagen.

En studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), viser at så mange som 23 prosent av de 5000 hundene i studien reagerte negativt på fyrverkeri, og har en mild til alvorlig form for lydfobi.

– Dyr kan bli så redde at de kommer på avveie, noe som kan resultere i at de fryser i hjel, nå på den kaldeste tida av året. Utfra et dyrevelferdsperspektiv er dagens situasjon helt uakseptabel, sier veterinær Roaldset i Dyrebeskyttelsen.

I tillegg er fyrverkeri svært forsøplende, vi må spørre oss om vi har råd til å fortsette med fyrverkeri på denne måten, og om det er på tide å diskutere hvem skal dekke kostnadene med alle skadene?

Tips til dyrevenner på nyttår Ekspandér faktaboks Dyrebeskyttelsen lister opp følgende tips til nyttårsfeiringen: Reis bort. Unngå å være steder hvor det skytes opp fyrverkeri. Er ikke det mulig, så opphold deg hjemme sammen med dyret ditt. Da vil dyret være roligere og føle seg trygg. I visse tilfeller finnes det ulike medisiner dyret kan bruke, men da er det viktig å forhøre seg med veterinær i forkant. Dyret kan bruke ulike feromoner, som adaptil eller feliway, som kan virke beroligende for katter og hunder. Forbered deg i god tid på fyrverkeri. Bruk lydfiler av raketter, slik at dyrene blir tilvendt lyden.

Se til andre land

Dyrebeskyttelsen Norge og Nils Bull ber om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember. Enhver kommune står fritt til å begrense eller forby fyrverkeri.

– Vi anmoder Justis- og beredskapsdepartementet og landets kommuner å se blant annet til Sverige, hvor flere kommuner tilbyr alternativ feiring i form av lysshow, som sparer både mennesker, dyr og miljøet, skriver de i en pressemelding.