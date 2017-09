Legger fram redningsplan i dag

Møtet mandag går som planlagt, til tross for at fem store långivere med sikkerhet i konsernets sju fabrikker har gått inn i datterselskapet Norske Skog AS og i realiteten tatt kontroll over verdiene i konsernet.

Tilbakebetaling

– De sikrede kreditorene har den siste tiden hatt anledning til både å kreve førtidig tilbakebetaling av hele lånet og eventuelt tiltre pantesikkerheten de har. De har valgt å kreve førtidig tilbakebetaling av lånet og benyttet en tilhørende adgang til å sette inn nye styremedlemmer i Norske Skog AS, men de har altså ikke tiltrådt pantesikkerheten. Norske Skog AS er altså fortsatt et datterselskap i Norske Skog-konsernet.

– Det var ikke uventet at seniorkreditoren tok et slikt grep, sier konsernsjef Lars Sperre til NTB.

Hans forgjenger som konsernsjef i Norske Skog, Svein Ombudstvedt, tiltrådte som ny styreleder i datterselskapet.

To uker

Christen Sveaas er styreleder i Norske Skogindustrier ASA. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Christen Sveaas blir sittende som styreleder i morselskapet Norske Skogindustrier ASA. Detaljene i det nye forslaget er ikke kjent, og kreditorene vil ha to uker på seg til å vurdere det.

– Vi håper at det kan gå et løsningsforslag til alle interessegrupper så snart som mulig og at dette blir godkjent. Samtidig går driften ved våre fabrikker for fullt, og jeg er glad for at vi fortsetter å levere kvalitetsprodukter til våre kunder gjennom den krevende rekapitaliseringsprosessen, sier Sperre.