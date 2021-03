Legevakten ringes ned etter vaksine-varsko: – Det har nok blitt litt panikk der ute

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det tok litt tid før vi skjønte hva som hadde skjedd. Folk begynte å ringe i hopetall, og vi måtte bare kaste oss rundt, sier Anders Rosvoldaunet.

Han er lege på legevakten i Trondheim, og opplevde at det plutselig eksploderte av bekymrede folk på telefonen lørdag ettermiddag.

Henvendelsene kom etter pressekonferansen som ble holdt etter at det ble kjent at tre helsearbeidere er innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp.

Helsearbeiderne skal ha fått AstraZeneca-vaksinen, og det undersøkes nå om blodproppene har sammenheng med vaksineringen.

Under pressekonferansen ble mennesker under 50 år som har tatt AstraZeneca-vaksinen de siste 14 dagene, bedt om å oppsøke legevakten om de opplever å bli dårligere mer enn tre dager siden vaksineringen, og har større eller mindre flekker på huden.

– Vi har litt flekker på kroppen, alle sammen, hvis man ser nøye etter. Da tar folk kontakt, og det er klart at det skaper mye trafikk her, sier Rosvoldaunet.

– Akkurat nå er majoriteten av de pasientene som venter på lege, kommet nettopp på grunn av dette. Vi har en kjempetravel kveld på grunn av alle som er bekymret rundt vaksinene.

TRAVELT: Legevaktlege Anders Rosvoldaunet i Trondheim forteller at kvelden egentlig hadde vært ganske rolig, hadde det ikke vært for alle som er bekymret rundt vaksinen. Foto: Privat

– Helt håpløst

NRK er kjent med at legevakter over hele landet opplever den samme tendensen.

«Vi drukner også i henvendelser om alt mellom himmel og jord fra pasienter som har fått AstraZeneca. Helt håpløst», skriver en lege på Vestlandet i en lukket gruppe for leger på Facebook.

I Oslo har legevakten bemannet opp antallet telefonoperatører, for å håndtere alle henvendelsene.

– Vi understreker at det kun er personer med symptomer som skal ringe legevakten. Dersom man er bekymret, men ikke har symptomer, kan man ringe koronatelefonen i Oslo kommune. Den er betjent fra 09–15 også i helgen, sier kommunikasjonssjef i Helseetaten, Caroline Bremer.

– En pressekonferanse som skremte folk

Det er fortsatt ikke påvist sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Før helgen stanset Norge og en rekke andre land likevel all vaksinering med denne vaksinen, etter at det har blitt oppdaget tilfeller av blodpropp blant mennesker som har fått vaksinen i blant annet Danmark.

Under dagens pressekonferanse ba Sigurd Hortemo i Legemiddelverket helsepersonell om å være oppmerksomme på symptomene etter vaksinering.

Spesielt kan hudblødninger eller større blå flekker være tegn på nedsatt antall blodplater, som kan føre til indre blødninger eller blodpropp.

– Det var nok en pressekonferanse som skremte folk. Så det har nok blitt litt panikk der ute, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Hun forteller at legevakten har vært nødt til å kalle inn ekstra folk for å betjene telefonen.

– Utfordringen er om det blir så mange telefoner at det kan bli kapasitetsproblemer når det gjelder alvorlige ting. Det så vi i starten av pandemien også.

– I ren angst ringte folk ned legevakten, og da får man et køproblem.

ØKT KAPASITETEN: Oslo legevakt har kalt inn flere folk, for å ta unna for pågangen. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Vanlige symptomer

Røsstad tror at mange telefoner kommer fra folk som ikke faktisk har alvorlige symptomer, og mener at de fleste som har fått vaksinen bør sjekke hva som er beskrevet som normale symptomer etter den før de vurderer å ringe til legevakten.

Vanlige symptomer kan være ømhet, kløe, hevelse eller blåmerke der vaksinen er satt, utmattelse, frysninger eller feberfølelse, hodepine, kvalme, og ledd- eller muskelsmerter.

I tillegg kan enkelte oppleve tretthet, tap av appetitt, svetting eller utslett.

– Det er kjent at man får en del symptomer, det er bare sånn det er, sier Røsstad.

– Det betyr ikke at det er farlig, og har man symptomer som er godt beskrevet fra før av, så er det ikke noen grunn til å ringe legevakten.

ANGST: Kommuneoverlegen i Trondheim, Tove Røsstad, mener mange nok ringer fordi de har angst, og ikke fordi de er syke. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Lav terskel

Lege Anders Rosvoldaunet understreker at de tar alle som ringer på alvor.

– De som har de symptomene det er snakk om, skal selvfølgelig ta kontakt, så skal vi gjøre så godt vi kan, sier han.

– Vi har veldig lav terskel for å ta folk inn, og jeg er ikke redd for at det skal gå ut over noen som trenger hjelp, men folk må regne med at de må vente lenger.

Han sier imidlertid at det er veldig vanskelig å diagnostisere blodpropp på legevakten, og for alle som ringer og vil ha et svar over telefonen, er det helt umulig.

Symptomer, som blåflekker og tungpustethet, må vurderes fysisk, og en blodprøve må tas.

Usikkerhetsfaktor omkring vaksinen

Leder for spesialitetskomiteen for akutt- og mottaksmedisin i Den norske legeforening, Lars Petter Bjørnsen, forklarer at det ofte trengs utredning i akuttmottaket og tilgang på ressurser i spesialisthelsetjenesten for å avklare tilstanden.

– Normalt tar man stilling til risikofaktorer som p-pillebruk, om man har hatt blodpropp tidligere, hevelse i beinet, samt eventuelt nylig kirurgi eller lange flyreiser. Nå har man en usikkerhetsfaktor omkring denne vaksinen, som gjør at man blir usikker på hvordan man skal håndtere situasjonen, sier Bjørnsen.

– Usikkerheten gjør at man ikke kan forvente at legevakten skal kunne håndtere dette uten noen form for beslutningsstøtte eller retningslinjer.

VANSKELIG PÅ LEGEVAKTEN: Spesialist i akutt- og mottaksmedisin, Lars Petter Bjørnsen, sier det er veldig vanskelig å diagnostisere blodpropp på legevakten. Foto: Privat

Ønsker mer informasjon

Rosvoldaunet mener at han sånn sett har luksus, fordi han jobber ved en storbylegevakt, hvor de har maskiner for å analysere blodprøver og St. Olavs hospital som nærmeste nabo.

– Min sympati går til dem som sitter på små kontor alene, og som ikke har slikt utstyr. Det kan bli mange vanskelige avveininger rundt om man skal sende folk flere mil til sykehus.

Likevel skulle han selv ønske at legevaktlegene fikk mer informasjon om hva de skal se etter og hvordan de skal vurdere de som tar kontakt.

– Men de sentrale myndighetene har vel ikke noen verktøy å gi oss heller. Dette har jo kommet veldig bardust på oss alle.