– De skulle endre rutinene sine etter meg, men det gjorde de ikke. Da jeg leste om det hun hadde vært gjennom, ble jeg uvel. Var de virkelig nødt til å dø for dette? sier Marte Olsen Brenne.

Hun sitter hjemme i sofaen i Levanger. I bakgrunnen ler sønnen Laurits (3), der han ligger henslengt foran de fargerike tegneseriefigurene på tv-skjermen.

Det er midt i sommerferien for familien Olsen Brenne. Mens regnet skyller ned på utsiden av vinduet, kjemper trebarnsmoren med sine egne tårer innenfor.

Samme komplikasjoner år etter

– Jeg tenker ikke på det daglig, men når jeg snakker om det, kjenner jeg at det er vanskelig. Vi er takknemlig for at vi overlevde, for det er det viktigste.

GRAVID: Marte Olsen Brenne hadde to døtre, og i 2017 skulle hun og ektemannen Tore Brenne få sitt tredje barn. Foto: Privat

I mars døde en gravid kvinne i 20-årene og hennes ufødte barn på Sykehuset Namsos.

Fylkesmannen konkluderte med at hun ikke hadde fått forsvarlig helsehjelp fra verken sykehuset eller kirurgisk overlege.

Årsaken var de samme tarm-komplikasjonene som Olsen Brenne gjennomgikk for tre år siden i sitt svangerskap. Da ved Sykehuset Levanger, som også er en del av Helse Nord-Trøndelag.

39-åringen fra Levanger har i likhet med fem andre familier vært i kontakt med den avdøde kvinnens mor, etter at hun sto frem og fortalte om at datteren ble pint til døde.

Historiene har slående likhet.

Legene mente gallestein var årsaken

For Olsen Brenne startet historien allerede i 2013. Været lignet mye på det som serveres i Trøndelag denne julidagen, men kalenderen viste september.

Tobarnsmoren gjennomgikk en fedmeoperasjon, kjent som gastrisk bypass. Den innebærer at deler av magesekken og tynntarmen kobles vekk.

– Jeg hadde fått beskjed om at det var enklere å bli gravid i ettertid. Og at vi burde vente i fem år før vi eventuelt fikk et barn til på grunn av mulige komplikasjoner.

KLAGDE: Den nå 39 år gamle kvinnen klagde til Fylkesmannen i Trøndelag, som konkluderte med at hun ikke hadde fått tilstrekkelig helsehjelp. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Så skrur vi tiden fem år frem i tid, til 2017. Olsen Brenne nærmet seg uke 30 av svangerskapet.

– Smertene er umulig å forklare, og noe jeg aldri har kjent før. Det var så ekstremt. Uansett hva jeg gjorde, hjalp det ikke for å lindre smertene.

På Sykehuset Levanger tok de ultralyd, og legene konkluderte med at fødselen ikke var i gang og at gallestein var årsaken til smertene. Hun fikk beskjed om at disse måtte fjernes etter fødselen var unnagjort – om to måneder.

Ga ikke tilstrekkelig helsehjelp

Olsen Brenne trodde på det legene sa.

– Det er de som har en relevant utdanning og kan sakene sine. Jeg hadde heller aldri hatt gallestein før, og det var skremmende å ha så sterke smerter uten at noe hjalp.

Hun ble innlagt på Sykehuset Levanger utpå kvelden en fredag. Røntgen er skadelig for fosteret, og noe legene slo fra seg. I tillegg var MR-maskinen stengt for helgen. Ultralyd var dermed eneste undersøkelse som ble gitt.

Mandag ettermiddag, nesten 68 timer etter innleggelse, ble hun sendt med ambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. Der fikk hun raskt MR-undersøkelse.

Den viste at plagene kom av en intern herniering; en akutt inneklemming av tarm.

KEISERSNITT: Etter å ha hatt sterke magesmerter, ble Marte sendt med ambulanse til St. Olavs hospital, hvor hun ble operert for intern herniering og keisersnitt samtidig. Foto: Privat

Ifølge Den norske legeforening er inneklemming av tarm etter gastrisk bypass en potensielt alvorlig og ikke uvanlig komplikasjon, som kan kreve rask utredning og behandling.

Olsen Brenne sendte inn en klage til Fylkesmannen på behandlingen hun mottok. Målet var at det ikke skulle skje med flere.

Der fikk trebarnsmoren medhold og Fylkesmannen konkluderte med at det var brudd på spesialisthelsetjenesteloven (§2-2).

Dette skrev de i avgjørelsen:

«Derfor er vurdering av umiddelbar kirurgi førsteprioritet når diagnosen mistenkes og spesielt viktig blir det hos gravide. Forsinket diagnostikk og behandling over 48 timer fra symptomdebut kan gi fatale konsekvenser».

Foredrag om tarmplager som tiltak

I et tilsvar datert 2017, som NRK har fått tilgang til, skriver overlegen at sykehuset ikke hadde prosedyrer eller rutiner for den spesifikke komplikasjonen til Olsen Brenne.

I tillegg står det at intern herniering ikke ble erkjent før hun fikk økende smerter etter tre dager, og da ble overflyttet til Trondheim.

Slik minnes ikke Olsen Brenne det selv.

– Jeg kan ikke huske at smertene ble verre i løpet av helgen. Det er nok heller at jeg til slutt ble så utmattet at jeg ikke klarte mer.

FAMILIEN: Historien til familien Olsen Brenne fra Levanger endte godt. I dag lever de en aktiv hverdag. Laurits (3) er sjefen. F.v.: Tore, Sunniva, Vilde Helene, Marte og Laurits. Foto: Jørgen Leangen / NRK

I ettertid krevde Fylkesmannen endringer av Sykehuset Levanger.

– Jeg fikk beskjed om at tiltak som var satt i gang var et par internundervisninger i halvåret, hvor de som ikke kunne delta fikk foredraget tilsendt på e-post.

Også etter dødsfallet ved Sykehuset Namsos gikk ledelsen ut med at de jobber med å bedre rutiner og gjenta opplæring i de ulike avdelingene.

Det mener 39-åringen, som opprinnelig er fra Rørvik, ikke er bra nok.

– De lovet det den gangen, og nå etter dødsfallet i Namsos. Her er det folk som trenger en smekk og opplæring i menneskelig behandling.

Over 20 personer kjempet for ufødte Laurits

Det endte godt for familien i Levanger. Tanken på at det kunne ha vært de som skulle ha gjennomgått det familien fra Rørvik gjør nå, river i hjertet til Olsen Brenne.

– Vi skjønte ikke alvoret før jeg våknet opp etter narkosen og vi fikk høre om alle som hadde vært på operasjonssalen. Jeg ble fortalt at det sto om timer før vi mistet livet. En slik beskjed er sterk å få. Ingen av oss visste omfanget og at jeg lå der og kjempet for livet.

LAURITS: Gutten ble født i uke 30 av svangerskapet. Han veide 1670 gram og var 41 centimeter lang. Foto: Privat

Følelsen av å bli ivaretatt kjente hun først da hun kom til St. Olav. I operasjonssalen kjempet over 20 helsepersonell for å berge begges liv.

Ellers var mange av minnene fra februar 2017 enten tåkete eller fortrengt. Frem til nå.

– Man kan ikke bare si unnskyld og at det skal bli bedre neste gang. Jeg har det svart på hvitt at hvis de ikke kan utelukke tarmslyng, så kan de ikke stille en annen diagnose. Det er døden, og de kan ikke leke med livene våre på den måten.

Vil ikke svare før i september

NRK har vært i kontakt med Helse Nord-Trøndelag om denne saken.

I en e-post skriver fungerende kommunikasjonssjef, Berit Røflo Indgul, at de ikke kan kommentere hvilke endringer helseforetaket har gjort siden 2017.

– Helse Nord-Trøndelag har ikke anledning til å kommentere saken og spørsmålene fra NRK før tilsynsmyndighetene ved fylkeslegen har mottatt forbedringstiltak innen den 10. september, skriver Indgul.

AVVENTER SVAR: Fungerende kommunikasjonssjef ved Helse Nord-Trøndelag, Berit Røflo Indgul, ønsker ikke å kommentere saken før sykehuset har forbedringstiltakene klare 10. september. Foto: Helse Nord-Trøndelag

I Fylkesmannens rapport, som ble publisert i juli, ble det krevd at Sykehuset Namsos skulle redegjøre for hvilke tiltak som ble iverksatt etter dødsfallet i mars.

Indgul i Helse Nord-Trøndelag vil ikke kommentere verken saken fra Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger.

– Helse Nord-Trøndelag viser til tidligere kommentarer til media i denne saken, og vil av hensyn til og respekt for berørte, pårørende og egne ansatte ikke kommentere ytterligere.