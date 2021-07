Fjellkommunen Tydal har rundt 760 innbyggere, og én allmennlege i fast stilling fra før. Jobben med å få tak i en til har vist seg å bli vanskelig.

Det hele startet med en vanlig jobbutlysning for rundt ett år siden. Ut av de få søkerne, var det én som skilte seg ut. En svensk lege ble ansatt.

Plutselig måtte han trekke seg. Og siden februar i år har det stått helt stille.

Nå, i et tredje forsøk i jakten på den neste faste allmennlegen, høyner de slik som i poker. Finn-annonsen til Tydal kommune i Trøndelag har fått flere og flere goder for hver gang.

– Vi ser at vi konkurrerer hardt med veldig mange andre kommuner. Da er det hvert fall verdt å prøve og tilby det lille ekstra, sier sektorleder, Ingjerd Tuset, i Tydal Helse- og omsorg.

ROYAL FLUSH: Tydal kommune bruker sine beste kort i håp om å fange oppmerksomheten til en potensiell allmennlege. Skjermdump fra FINN.no tatt 22. juli 2021 klokken 08:20. Foto: Skjermdump

Går «All-In»

Annonsen lokker med gratis bolig i et halvt år og 230.000 kroner rett i banken, om takker du ja til jobben. Men det er én betingelse: Du må bli der i to år.

– Vi kan tilby gode kolleger og et godt arbeidsmiljø, i tillegg til alle de økonomiske godene som rekrutteringstilskudd, gratis bolig, lønn på kurs og veiledningsgrupper, forteller Tuset.

HÅPEFULL: Sektorleder Ingjerd Tuset i Helse- og omsorg, Tydal, krysser fingrene for at noen vil bite på og søke på stillingen. Foto: Privat

I annonsen beskrives Tydal som «ei fjellbygd med masse fantastiske muligheter».

Så langt har to personer søkt på den oppgraderte stillingen med arbeidssted om lag to timer fra Trondheim. Bare én av dem er kvalifisert med spesialistutdanningen som trengs.

– Det er klart det er frustrerende og lite tilfredsstillende å lyse ut gang på gang og ikke få søkere som er aktuelle, forteller Tuset.

Man kan trygt si at fastleger har lenge vært en mangelvare i Norge, og det er fortsatt et stort problem. Færre utdanner seg som spesialister i allmennmedisin og flere velger å slutte i yrket, blant annet på grunn av en ugunstig arbeidsbelastning.

Ei kartlegging fra mai i år, viser derimot at det har blitt verre det siste året.

Nesten halvparten av dem som har svart sier at rekrutteringen av fastleger har blitt vanskeligere de tre siste årene.

Spesielt er det distriktene som sliter.

Frykter det tar fokuset bort fra det viktige

Flere er bekymret for at knivingen om fastlegene vil skyte fart, og at lokkematen vil overskygge det som virkelig teller: kompetansen i det faglige arbeidsmiljøet.

PROBLEMATISK: Tydal-ordfører, Jens Arne Kvello, ser ikke lyst på at de mindre sentrale kommunene kjemper om legene. Foto: Tydal kommune

– Jeg er redd for at kommunene vil begynne å konkurrere på sikt. Det vil jo bare akselerere og bli mer og mer, og vi begynner å by over hverandre, sier ordfører i Tydal, Jens Arne Kvello.

Samarbeid mellom kommunene i nærheten er også krevende å få til, ifølge ordføreren.

Nabokommunen Røros har lenge klart å unnslippe fastlegekrisen, men i år gikk de på den samme smellen. Nå trenger de to nye leger til å ta over 1700 listepasienter, og erstatte fastlegen som gikk av med pensjon.

– Det er et etisk dilemma

Lovnadene om et «godt faglig og sosialt arbeidsmiljø» og «lønn etter kvalifikasjoner» var tydeligvis ikke nok i Røros kommune heller.

– Det er jo en konkurranse og det er akkurat det som er litt av utfordringen. Og fordi det er så få allmennleger i Norge da, sier kommunalsjef, Siv Tamlag, i Røros helse- og omsorg.

FÅ SØKERE: Kommunalsjef i Røros helsevesen forteller at jobbannonsen har ligget urørt og at få har søkt på den. Nå må også de tenke i nye baner. Foto: Privat

De vurderer flere ting. Lønnsøkning, provisjoner, honorarer og endring av turnus. Alt for å bli konkurransedyktig. Det uroer Tamlag.

– Det er ikke bare lønn og det som bør spille inn, det er også faglig miljø, forteller hun.

Tydal vil gi legen rom

– Når vi nå tilbyr gratis bolig i seks måneder så kan du på en måte komme til Tydal og prøve ut om det her er noe for deg, uten at du trenger å si opp boligen der du bor nå, forteller Ingjerd Tuset.

Hun sier også at det er mulig å trekke seg fra stillingen, men da må man betale tilbake de 230.000 kronene.

De lover derfor at den nye legen vil få bedre tid med pasientene sine. Og forhåpentligvis familien sin, hvis den blir med.

– Tydal er en fin plass å bo, og det er gode oppvekstvilkår her. Så vi ønsker jo oss gjerne en ung lege som kan ta med seg familien og bli værende, sier Tuset.