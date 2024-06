Lege siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med pasient

– Hendelsen skal ha skjedd på et legekontor i Trøndelag, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Les også Frosta-saken: Utvidet siktelse mot den tidligere kommuneoverlegen

Politiet ber om to uker varetektsfengsel med brev- og besøksforbud for den siktede personen. Dette er begrunnet i faren for bevisforspillelse.

– Politiet er inne i en svært tidlig fase av etterforskningen. Vi holder flere mulige teorier åpne, også at det ikke har skjedd noe straffbart. Men slik saken står så mener politiet at det er skjellig grunn til mistanke, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret.

Den siktedes forsvarer er advokat Elisabeth Aae.

Undersøker om flere er involverte

Politiets jobber med å undersøke hendelsesforløpet og få sikret nødvendige bevis i saken. De vil også undersøke om flere kan ha vært utsatt for mulige straffbare forhold, skriver politiet i en pressemelding.

Legen er siktet for misbruk av overmaktsforhold etter straffelovens paragraf 295 a. Bakgrunnen for saken er en anmeldelse til politiet.

Nekter straffskyld

Den siktedes forsvarer er advokat Elisabeth Aae.

Hun opplyser til NRK at siktede ble avhørt av politiet torsdag etter at han ble pågrepet.

–Han nekter straffskyld, sier Aae til NRK fredag formiddag.