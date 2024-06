– Hendinga skal ha skjedd på eit legekontor i Trøndelag, seier påtaleansvarleg Ole Andreas Aftret, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ber om to veker varetektsfengsel med brev- og besøksforbod for den sikta personen. Politiet har ransaka bustad og arbeidsplass, men treng tid for å gå gjennom beslaget.

– Politiet er inne i ein svært tidleg fase av etterforskinga. Vi held fleire mogelege teoriar opne, også at det ikkje har skjedd noko straffbart. Men slik saka står no meiner politiet at det er skjellig grunn til mistanke, seier påtaleansvarleg Ole Andreas Aftret.

Dei vil også undersøke om fleire kan ha vore utsett for mogelege straffbare forhold.

Legen er sikta for misbruk av overmaktsforhold etter straffelovas paragraf 295a.

Nektar straffskyld

Advokat Elisabeth Aae forsvarer sikta.

Ho opplyser til NRK at sikta vart avhøyrt av politiet torsdag etter at han vart pågripen.

Fredag ettermiddag møtte sikta i fengslingsmøtet i Trøndelag tingrett.

Der fortalde han detaljert om det som skjedde under konsultasjonane han hadde med den fornærma.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret opplyser til NRK at det var fornærma som melde saka til politiet. Vedkomande er også avhøyrt.

Ole Andreas Aftret er politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

– Korleis samsvarer forklaringa til fornærma med det den sikta legen har forklart i fengslingsmøtet om kva som skal ha skjedd?

– Slik vi ser det endrar ikkje forklaringa til sikta bevissituasjonen. Vi meiner framleis at det er sannsynleg at grunnlaget for siktinga stemmer, seier Aftret.

Etterforska for liknande sak ein annan stad

Den sikta legen vart meld til politiet av ein annan pasient for ei tid tilbake, opplyser Aftret til NRK. Dette skjedde i Øst Politidistrikt.

Den saka vart nyleg lagt bort på grunn av mangel på bevis, men etter klage frå fornærma har politiet på nytt sikta legen. Etter det NRK forstår er det også ein annan fornærma pasient som har meldt legen.

Det har ikkje lukkast NRK å få kontakt med rette vedkomande jurist i Øst politidistrikt så langt.

Gret i retten

Forsvarer Elisabeth Aae seier sikta er heilt fortvilt over å situasjonen han står i. Om saka i Øst politidistrikt seier Aae at sikta gjekk «heilt i kjellaren».

Den saka er ikkje ein del av grunnlaget for å fengsle sikta i Trøndelag, men han forklarte seg om den saka i fengslingsmøtet fredag.

Elisabeth Aae forsvarer den sikta legen. Foto: Kari Sørbø / NRK

Aae seier at sikta gret i retten, og håper at han slepp å bli varetektsfengsla.

Avgjerda kjem seinare fredag.