Det er mulig strømprisene allerede har fått deg til å skru ned temperaturen i huset. Kanskje finnes det enda en grunn.

En studie gjort ved Karolinska institutet i Sverige, viser at å oppholde seg i lave temperaturer aktiverer det som kalles brunt fettvev.

Det er en type fettvev som bruker det sukkeret kreftcellene trenger for å vokse. Det er funnet tilsvarende mekanismer hos kreftpasienter som har vært i rom med lavere temperaturer.

– Vi fant at brunt fettvev konkurrerer med kreftsvulster om glukose (sukker) og at det kan hjelpe til å hemme veksten av svulster i mus, sier professor Yihai Cao ved Karolinska institutet i en pressemelding.

Studien er publisert i Nature.

– Funnene antyder at behandling med kulde kan være en aktuell ny tilnærming i kreftbehandling, men det trenger å bli validert i større kliniske studier, sier Cao.

MUSEFORSØK: Studien viste at kreft vokste dobbelt så raskt i mus som oppholdt seg i varme omgivelser, enn som hos mus i kalde omgivelser.

Tviler på at man kan fryse seg frisk

Therese Standal er professor i cellebiologi og kreftforsker ved NTNU. Hun mener det en spennende studie, men tror ikke det så enkelt som disse museforsøkene viser.

– Det er et spennende prinsipp hvis du kan fryse deg til å bli frisk av kreft, men andre studier i mus har vist at sjansen for å få kreft er større når du har det kaldt. Immunsystemet fungerer dårligere når man er utsatt for kulde, sier Standal til NRK

Standal understreker at det ikke bare er en faktor som bestemmer kreftutvikling. Likevel mener hun dette er verdt å forske videre på.

– Musene i studien har vært utsatt for ganske ekstrem kulde, og resultatene viser at kreften vokser halvparten så fort hos mus som har det kaldt sammenliknet med de som har det varmt.

VERDT Å SE NÆRMERE PÅ: Professor i cellebiologi og kreftforsker ved NTNU, Therese Standal, mener resultatene er spennende, men at det trengs mer forskning. Foto: Geir Mogen / NTNU

Kalde mus levde lenger

I studien sammenliknet forskerne vekst i svulster i mus som levde under kalde eller varme forhold. Musene hadde forskjellige typer kreft, blant dem bukspyttkjertelkreft, tarmkreft og brystkreft.

Mus som levde under forhold med 4 grader celsius hadde signifikant langsommere vekst i svulstene enn mus som levde i 30 graders varme og hadde nesten dobbelt så lang overlevelse.



Forskerne fant at lave temperaturer trigget sukkeropptaket i brunt fettvev, den typen fettvev som har som oppgave å holde kroppen varm i kalde omgivelser. Samtidig var det nesten ikke mulig å finne signaler på sukkerbruk i kreftcellene.

Når forskerne tok bort enten det brune fettvevet eller et protein det er avhengig av for å virke, ble effekten av kuldeterapien borte og kreftcellene vokste igjen.

Også foring med drikke rik på sukker ødela effekten av lave temperaturer.

– Det antyder også at begrensing av sukkertilgang er en viktig måte å bremse vekst i kreftceller, sier Cao.

Det er et godt etablert prinsipp, sier Therese Standal.

– Alle kroppens celler, og kanskje særlig kreftceller, trenger sukker eller glukose for å vokse.

TRENGER SUKKER: Alle kreftceller trenger sukker for å vokse. Studien viser at begrensing av sukkertilgang også kan hindre kreftceller i å vokse. Foto: Magne Børset/NTNU

Positive resultater også i studier på mennesker

For å se hvor relevant denne typen behandling er for mennesker, ble seks friske mennesker og en kreftpasient rekruttert.

Forskerne identifiserte mengden brunt fett i nakke, ryggrad og brystområdet på de friske personene. De måtte oppholde seg i et rom med en temperatur på 16 grader i seks timer hver dag i en periode på to uker, bare ikledd T-skjorte og shorts.

Den ene kreftpasienten i forsøket oppholdt seg i rom med 22 grader i en uke, og i rom med 28 grader i fire dager.

Målinger viste at mengden brunt fettvev økte hos forsøkspersonene, og at det hos kreftpasienten var lavere sukkeropptak i svulsten ved opphold i 22 graders omgivelser enn ved 28 grader. .

– Dette er temperaturer de fleste tåler, sier Yihai Cao. Vi mener derfor at kuldeterapi og aktivering av brunt fettvev kan være et verktøy i verktøykassa når det gjelder kreftbehandling.