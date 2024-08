Det melder Adresseavisen.

Til sammen ni personer ble skadet da ei låvebru knakk sammen i pausen under forestillinga Pe-Torsa i Kveli i Lierne, meldte politiet lørdag.

De som ble hardest skadd befant seg under låvebrua da den kollapset.

To personer ble flydd til St. Olavs hospital. Tre ble kjørt til Namsos sykehus.

– Fire er utskrevet og hjemme, mens den femte er innlagt med brudd i en ankel som kanskje må opereres, sier styreleder Arve Løberg i stiftelsen Pe-Torsa Vel, til avisa.

Skjedde i pausen

Ulykka skjedde i pausen under forestillinga da folk gikk opp på låven for å kjøpe seg kaffe og mat.

Totalt tusen personer var kommet til Kvelia for å se forestillinga denne dagen.

Noen timer senere skulle like mange komme for å se forestilling nummer to.

– Vi inviterer jo i dag to tusen mennesker til å komme til Kvelia for å oppleve Kveli-humor for å få en god skratt og ha det trivelig. Det er fint vær og folk har kost seg. Så har vi dessverre fått ei stygg ulykke som har satt en kraftig demper på dagen, sa styreleder Løberg til NRK like etter ulykka.

Han var allikevel glad for at utfallet av brukollapsen ikke ble enda verre.

– Heldigvis gikk det ikke så galt som det kunne ha gjort. Men det er fem personer som er sendt på sykehus. Det er ikke noe hyggelig for oss som arrangør og ikke for publikum heller, sa Løberg lørdag.

Suksess for friluftsteateret om bonden på Oppgår'n i Kvelia. Han har hele bygda i ryggen. Du trenger javascript for å se video. Suksess for friluftsteateret om bonden på Oppgår'n i Kvelia. Han har hele bygda i ryggen.

Spurte de skadde hva de mente

Det kom ambulanse også fra Sverige for å hjelpe de skadde. Området ligger et stykke unna allfarvei, og redningshelikopteret Sar Queen ble kalt ut.

To av de skadde ble sendt med helikopter til St. Olavs hospital. Tre ble fraktet til sykehuset i Namsos med ambulanse.

Publikum bidro også i bergingsarbeidet.

Da alt var under kontroll snakket Løberg med de skadde, og de ønsket at forestillingen skulle fortsette.

– Vi var i tvil om vi skulle kjøre andre akt. Vi snakket med de som var skadet og spurte hva de syns. Og så snakket vi med aktørene som er på scenen, som selvsagt også blir preget av dette. Og alle mente vi burde kjøre andre akt.

Pe-Torsa i 2013. Foto: Jan Ove Haukø

Politiet etterforsker hendelsen

Forestillinga Pe-Torsa foregår på et gårdstun med mange eldre, verneverdige bygninger.

– Dette er et gammelt gårdsanlegg som selvsagt er preget av det er en god del gamle bygninger. Men vi har et sikkerhetsregime, og prøver å kontrollere at ting er i orden, sier Løberg til NRK.

Pe-Torsa Vel avventer nå hva politiet kommer fram til.

– Vi må nå gjøre undersøkelser på hvorfor dette har skjedd. Så har politiet rutemessig startet undersøking, så må vi se hva politiet konkluderer med før vi også konkluderer, sier Løberg.