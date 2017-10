Lastebilfører til sykehus etter velt utfor skrent

Vedkommende var lenge fastklemt, og nødetatene har jobbet for å frigjøre sjåføren. Ulykka skjedde i Klæbu i Sør-Trøndelag.

– Personen er fraktet til sykehus, og har vært bevisst hele tiden, sier politiets innsatsleder Solveig Heide til NRK.no.

Lastebilen veltet i forbindelse med vegarbeid på stedet. Den veltet ned fra en skrent.

Politiet kan ikke si noe konkret om skadeomfanget til føreren.

– Brannvesenet er på plass med flere enheter, og vi driver blant annet og sikrer lastebilen slik at den blir stabil, sier operatør ved 110-sentralen i Sør-Trøndelag, Roger Gjersvold.

Fylkesveg 704 mellom Trondheim og Klæbu er stengt ved Tanem etter ulykka.

Statens vegvesen anbefaler omkjøring for alle kjøretøy via Ler på E6 og fylkesveg 712. Veien gjennom Amunddal er ikke et alternativ da veien er stengt grunnet vegarbeid.