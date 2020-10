Lastebileierne: Flere må ta ansvaret for fiskeslammet på veiene

Nå håper forbundet at reglene skjerpes inn og settes i verk allerede i høst.

– Vi kan ikke leve med at dette sjovatnet renner ut av fisketransportene våre og forurenser veiene. Da blir det glatt, slimete og utgjør en fare for andre trafikanter, sier regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Roar Melum, til NRK.

Han er lei av ryktet førerne får etter at flere vogntog i det siste er blitt stoppet på grunn av avrenning fra tint fisk i bilene.

AVRENNING: Når temperaturen blir for høy, smelter isen og fiskeslammet renner ut i veibanen. Foto: Statens vegvesen

Rant ut av kjøretøyene

Under en kontroll i forrige uke ble Statens vegvesen møtt av litervis med fiskeslam som rant ut av lasterommene på flere av kjøretøyene. På bare noen få minutter ble flere tiliters bøtter fylt med rosa væske.

– Transportørene blir sittende igjen som svarteper i dette spillet. Da er det sjåføren og det vogntoget som får kjøreforbud, og som sliter med konsekvensene. Men går vi dypere inn i dette, ser man at dette henger sammen med flere faktorer.

– For det er viktig det som skjer ute i slakteriene langs kysten vår. Har fisken for høy temperatur når den lastes inn i bilene, vil det medføre større nedtining og økt avrenning, mener Roar Melum.

MÅ TA ANSVAR: Roar Melum i Norges Lastebileierforbund mener flere må ta ansvar for at det renner fiskeslam ut av mange vogntog. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Mattilsynet opplyser til NRK at så lenge smeltevannet ledes vekk og det er overskudd av is ved levering, vil ikke fisken påvirkes.

Glad for flere kontroller

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for veiene, og er glad for at Statens vegvesen gjennomfører kontroller av fisketransportørene.

– I denne sammenhengen gjør vegvesenet en fantastisk viktig jobb med å være ute og kontrollere. De har vært veldig aktive, og kontrollerer både avrenning, dekk og mer til, sier fylkesdirektør for samferdsel i fylkeskommunen, Erlend Solem til NRK.

Avrenning fra trailer ned i tilitersbøtte AVRENNING: Rosa væske renner fra vogntog som frakter laks. Det er trafikkfarlig, fastslår Statens vegvesen. Statens vegvesen

Avrenning fører til glatte veier

Vil flytte laksen direkte fra sjø til fly

Egen bransjestandard

Tranportørene og sjømatnøringa jobber nå med å lage en bransjestandard på dette området. Den skal etter planen legges fram i høst. Norges Lastebileierforbund forventer endringer umiddelbart.

– Dette kan vi få gjort noe med nå. Vi må få riktig temperatur på fisken når den lastes om bord i bilene, og det er viktig med loggføring og dokumentasjon på at den har riktig temperatur under transporten. Får vi gjort noe med dette, har vi på mange måter kommet mye av dette problemet til livs, mener Roar Melum.