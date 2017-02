– Lastebilen står på veikanten, godt merket med varseltrekant. Det er litt redusert fremkommelighet og den kommer til å stå der en stund, sier Roger Dahlsunne i Statens vegvesen.

– Det er veldig glatt her, spesielt i kjørefeltet som går nedover bakken, sier lastebilsjåfør Walter Dekkers.

Dekkers og en kamerat var på vei fra Rana, der de hadde levert PC-deler til et selskap. De merket ikke at det var så glatt før de kom til Grong.

– Vi hadde kjørt i fire timer før dette skjedde, og vi merket ikke at det var så glatt før vi kom til bakken her, sier Dekkers.

Glatt på stedet

Chris van Der Vee (t.v.) og lastebilsjåfør Walter Dekkers (t.h.) Foto: Tariq Alisubh / NRK

Statens vegvesen opplyser om at det har vært glatt på stedet, men at det nå er strødd og skal være greie kjøreforhold.

– Vi var veldig heldige, men jeg tror det var morgenfrosten som tok oss her. Politiet kom fort, og det kom en strøbil for å strø, slik at veien ikke skulle være så glatt, sier Dekkers.

Dekkers og kameraten Chris van Der Vee var begge uthvilte og klare for å kjøre, og det var ikke høy fart som skulle til før lastebilen sto i grøfta.

– Jeg kjørte ikke i mer enn 40–50 km/t opp bakken, og vi sov før vi begynte å kjøre, så at dette skjedde var uflaks, sier Dekkers.

Redusert fremkommelighet

Det er redusert fremkommelighet forbi lastebilen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det er skader på bilen, og vi venter på et nytt dekk, slik at vi kan fortsette reisen vår, sier Dekkers.

Roger Dahlsunne i Statens vegvesen forteller at bilen er hentet opp fra grøfta og venter på det nye dekket.