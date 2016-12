Lastebil gled inn i hage i Trondheim

Lastebilen skal har rygget ut av en gårdsplass øverst i en bratt bakke på Bakkaunet i Trondheim og sklidd ned vegen og inn i en hage. Dette skjedde i forbindelse med byggearbeid.

Politiet og redningsmannskap rykket raskt ut da de fikk melding om hendelsen rundt klokka 11.

– Da de kom til stedet var det ingen der som vedkjente seg å ha kjørt bilen, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Trond Volden.

I følge entrepenøren som har ansvaret for lastebilen var det en grusbilsjåfør fra et annet firma som hadde førerkort for lastebil, som flyttet kjøretøyet.

Grusbilsjåføren måtte dra videre på en annen jobb, og var derfor ikke på stedet da politiet kom.

Firmaet forteller at de har gitt denne informasjonen til politiet.

Krevende redningsarbeid

Det tok redningsmannskapene flere timer å få trukket bilen ut av hagen. Dels fordi det er bratt på stedet og at dette skjedde langt oppe i bakken. Bilen var lastet med forskalingsplater.

To hagegjerder fikk hard medfart, og det var meget glatt på stedet.

