Lånke-saken er blitt en drapssak

Litaueren har vært siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Etter det NRK erfarer, vil statsadvokaten nå tiltale mannen for drap. En 32-åring, også det en mann fra Litauen, blir trolig tiltalt for medvirkning til drap.

Den endelige tiltalen blir klar når Riksadvokaten har vurdert saken. Det skjer trolig i neste uke, bekrefter førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Det er forhåndsberammet rettssak mot litauerne i uke ni og ti.

Drept med øks

Det var natt til 9. juli 2016 at en 23 år gammel litauer ble funnet død på en bålplass i Lånke i Stjørdal.

Mannen døde av flere slag med øks mot nakken.

Fire personer ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge. To av de fire ble senere løslatt.