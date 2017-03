Bilen mistet hjulet i nordgående retning like etter klokken halv åtte i dag tidlig. Væretunnelen var lenge stengt, men åpnet like før klokken halv ni. Politiet skriver på Twitter at bilberging er på stedet.

Lange køer på Ranheim. (Bildet er tatt like etter klokken 08.00). Foto: Kjartan Ovesen

Væretunnelen har åpnet etter trafikkuhellet, men det er fortsatt lange køer i området. (Bildet er tatt like etter klokken 08.00). Foto: Kjartan Ovesen

Glatte veier og trafikkuhell

Det har vært flere hendelser sør i Trøndelag i morgentimene. En person har fått helsehjelp etter en trafikkulykke på fylkesvei 855 i Klæbu. Politiet melder at det er svært glatt på stedet. Veien var også stengt i en lengre periode.