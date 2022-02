I 2017 ble italieneren Michel Roccati lam fra livet og ned etter ei alvorlig motorsykkelulykke. Ryggraden ble hardt skadet og han mistet all bevegelighet i beina sine.

Men det skulle ikke ta mer enn tre år før nærmest det umulige var et faktum: I 2020 kunne Roccati nemlig gå på nytt – takket være implantater i ryggmargen.

I en ny studie, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, kan forskere dokumentere hele tre slike suksesshistorier.

– Ved å kontrollere disse implantatene kan vi aktivere ryggmargen på samme måte som hjernen vår ville gjort. Dette gjør at pasientene kan stå, gå, svømme eller sykle.

Det sier professor Grégoire Courtine, som er en av hjernene bak den nye teknologien. Nå håper han den kan hjelpe mange i framtiden.

– Jeg er fri

Det nye implantatet er et resultat av langvarig forskning. I nesten 30 år har man forsøkt å finne løsninger.

Michel Roccati var én av tre menn som deltok i den nye studien. Alle de tre fikk implantert 16 elektroder i ryggen. Disse elektrodene mottar strøm fra en pacemaker, som ligger under huden på magen.

Ved hjelp av et nettbrett kan man sende elektriske impulser til elektrodene. På denne måten blir musklene til deltagerne aktivert.

Også i andre studier har man sett en viss bevegelse ved lignende implantater, men dette skal være aller første gang at samtlige pasienter kunne gå på ei tredemølle kun én dag etter operasjonen.

– Jeg er fri. Jeg kan gå hvor jeg vil, sier Roccati til flere medier etter publiseringen av studien.

Ifølge forskerne kan to av de tre deltagerne nå aktivere musklene uten hjelp av elektriske impulser. Men bare så vidt.

Se hvordan behandlingen fungerer

Vekker oppsikt

Studien vekker oppsikt blant fagfolk både i Europa og USA.

Mark Züchner er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Han sier gjennombruddet er spennende.

– Forskerne i Sveits er ledende på dette området, og har holdt på i mange år. Så dette er imponerende, sier han til NRK.

Züchner forteller at prinsippet med ryggmargsstimulering ikke er nytt, men at gruppen i Sveits har tatt det hele et stort skritt videre.

– Teknologien har vært brukt både til smertelindring og hos pasienter med parkinson. Men den har nok aldri tidligere fungert på folk som har hatt såpass alvorlige ryggmargsskader.

En annen som også snakker varmt om gjennombruddet, er Dr. Ram Hariharan. Han er tilknyttet sykehuset Northern General Hospital i Sheffield i England.

– De har klart å gjøre noe som aldri er gjort tidligere. Men vi trenger flere tall som kan underbygge at denne behandlingen er trygg og forbedrer livskvaliteten til pasientene, sier han til BBC.

Der får Hariharan støtte fra den norske overlegen.

– Det er nok ikke noe vi kan ta i bruk riktig ennå – det krever mer forskning. Men dette er absolutt noe jeg følger med på.

En 42 år gammel pasient trener på en vektstøttende robot etter å ha operert inn et ryggmargsimplantat ved universitetssykehuset i Lausanne. Foto: HANDOUT / Reuters

Daglige henvendelser fra folk som håper på hjelp

Alle de tre mennene som deltok i den nye studien pådro seg skadene et drøyt år før behandlingen startet.

Nå håper gruppen med forskere å kunne prøve ut teknologien ved et tidligere stadium, da de mener effekten vil være enda større.

Men det er fremdeles en del utfordringer som gjenstår.

Foreløpig er implantatene kun egnet for folk med lammelser i beina. Man er avhengig av at minst seks centimeter av ryggmargen er frisk for at teknologien skal kunne tas i bruk.

Det vil også ta litt tid før implantatene vil være tilgjengelige utenfor kliniske studier. Men forskerne har allerede planer om å involvere flere i en ny og større studie.

Ifølge de to hovedforskerne mottar de daglige henvendelser fra folk som håper å få hjelp.