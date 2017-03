Laksemilliardærer inn som eiere

Gründerne bak Jordbærpikene har solgt 80 prosent av kafe-kjeden til Salmar-eierne og Salvesen & Thams, for å styrke mulighetene for vekst. I dag har kjeden 31 kafeer, og de nye eierne ser for seg åpning av tre-fem nye hvert år, skriver adressa.no.