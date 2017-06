Laksefisker er savnet i elva Orkla

Folk har meldt fra til politiet om at de har sett en mann flytende i elva nord for Forve bru på Fannrem.

Det pågår en leteaksjon i elva og det søkes i området mellom Forve bru og Bårdshaug bru. Også dykkere er tilkalt.

NRK har vært i kontakt med laksefiskere som oppholder seg like nedenfor Forve bru. De har ikke sett noe unormalt i elva søndag.

Laksefisker Sidsel Sneby forteller at helikopter har vært over dem flere ganger og se ser at det søkes i elva lenger ned.

– Det er utrolig og litt skremmende, sier hun. Hun sier det er fine forhold i elva og lite vind.

NRK kommer med mer.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Det pågår en leteaksjon i Orkla.

Helikoptret har gjort en observasjon og det letes i elva. Du trenger javascript for å se video. Helikoptret har gjort en observasjon og det letes i elva.

Det letes i elva ved Forve bru på Fannrem. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Helikopter leter etter en person som skal være sett i elva. Foto: Liv Tøndel