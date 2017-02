– Jeg fikk så mange forespørsler, så jeg var nesten nødt til å lage denne versjonen. Det er relativt vanlig å ikke ha så gode engelskkunnskaper i Indonesia, sier Røstad med et smil.

Men det er ikke bare språket som er annerledes i den nye versjonen som slippes i starten av mars. Låten har blitt til en duett, for på laget har han fått med seg en indonesisk sangerinne.

– Det er hun som har hjulpet meg med å oversette teksten. Jeg har brukt lang tid på å prøve å lære meg den riktige ordlyden, men jeg aner jo fortsatt ikke hva ordene betyr, sier Røstad og ler.

Landeplage i Indonesia

NRK har tidligere skrevet om lydmannen fra Trondheim som slo gjennom med låten «Nasi padang» i fjor høst. Nesten to millioner har hørt låten på Youtube og før jul ble trønderen invitert til et stort TV-show i Indonesia, for å fremføre sangen live.

Audun Kvitland Røstad under musikkvideoinnspilling i Trondheim. Foto: Per Ingvar Rognes

Kan bli sett av millioner

Det er det trønderske filmselskapet Spætt AS som har fått oppdraget med å lage videoen. Regissør Vegard Dahle forteller til NRK at de synes det er gøy å være med å lage noe som sannsynligvis kommer til å bli sett av millioner.

– Vi kjenner jo Audun fra før, og gjør dette mest for gøy. Indonesia er ikke akkurat et marked vi jobber i, men det er kult å støtte opp lokal kultur, og vi synes det er fint å kunne hjelpe hverandre når mulighetene byr seg, sier Dahle.

Han kan røpe at det er litt humor i videoen.

– Men vi angriper dette med dyp seriøsitet. Låten er tullete, men det er ingen antydninger til hån av matretten. Det har på en måte vært premisset, sier Dahle.

Ny låt i mars

Planen er at musikkvideoen skal lanseres i starten av mars. Da skal han også lansere en splitter ny låt, men hva den skal handle om er foreløpig hemmelig.

– Men jeg kan røpe at det er en ny sjanger, sier Røstad.

Om noen uker reiser han ned til Indonesia for å promotere den nye videoen. Da skal han også delta i flere tv-show, blant annet i et reiseprogram på indonesisk tv.