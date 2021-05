Videregående-skoler sliter med falske TikTok-kontoer

– Jeg syns det er dårlig gjort. Det gir et dårlig rykte til skolen.

Ingrid Kolstad (17) er elevrådsleder ved Røros videregående skole.

Hennes skole er en av dem som har fått en falsk konto på TikTok. Den falske kontoen har over tusen følgere og innholdet knyttes direkte opp mot linjer og aktiviteter ved skole. Her har også elever som går ved vokseopplæringen blitt hengt ut.

– Det er utrolig trist. Kanskje føler de at de ikke kan komme på skolen og føle seg trygge, fordi de kan bli hengt ut.

FALSK KONTO I GRONG: Denne kontoen er laget for Grong videregående skole. Denne vil fylkeskommunen få fjernet. Foto: Skjermdump fra TikTok

Håper den blir fjernet

Det er heller ikke bare i Røros de sliter med falske TikTok-kontoer. I Trøndelag har også Verdal, Grong og Oppdal falske kontorer. NRK har også sett lignende kontoer andre steder i landet.

Videoene NRK har sett, er ofte videoer som ikke er fra skolen. Det er ofte virale videoer der man legger på tekst om en lærer, en linje ved skolen eller lignende.

Kolstad har lite forståelse for at noen ønsker å spre stygt innhold om skolen.

– Enten så gjør de det fordi de tror at de er kule. Eller så er det bare for å være fæl.

Skolen har nå rapportert kontoen. Kolstad håper kontoen snart forsvinner.

– Jeg håper den blir fjernet. Vi på skolen kan kanskje lage en ekte bruker for å få fram det som er sant om skolen.

VIL HA BORT KONTOEN: Ingrid Kolstad (17) er syns det er ugreit med en falsk TikTok-konto om Røros videregående. Foto: Privat

Tror ikke egne elever står bak

Rektor ved Røros videregående skole, Hilde Knutsen, er heller ikke glad for den falske kontoen.

– Vi har fått masse tilbakemeldinger fra elever og andre som har sett denne TikTok-kontoen. Det gir et dårlig omdømme og vi vil absolutt ikke stå inne for innholdet.

Hun sier de har dialog med elevene.

– Vi har snakket med elevene om det. Jeg tror ikke at det er egne elever som står bak, men man vet aldri hvem det kan være, sier rektor Knutsen.

VIL HA DET BORT: Røros videregående har kontaktet politiet for å få fjernet kontoen. Foto: Skjermdump

Kontakter politiet

KONTAKTER POLITIET: Anders Bjøru i Trøndelag fylkeskommune kontakter politiet for å få fjernet kontoene. Foto: Trøndelag fylkeskommune

– Det er en nasjonal trend der vi ser falske kontoer for videregående. Det er noe vi setter svært lite pris på.

Anders Bjøru er seksjonsleder for eksamen og digitalisering i Trøndelag fylkeskommune.

– Det store problemet er at det er en falsk konto som utgir seg for å være en offisiell konto. Så er det både ansatte og elever som er navngitt og avbildet. Det ser vi på som et alvorlig forhold.

Bjøru sier de nå gjør alt de kan for å få fjernet disse kontoene.

– Vi rapporterer dette til politiet og vi rapporterer til TikTok.

Fakta om TikTok Foto: Thomson Reuters Ekspandér faktaboks * TikTok er en app der brukere kan dele korte videoer. Appen passerte to milliarder nedlastinger i vår. * TikTok eies av Byte Dance, et kinesisk selskap med hovedkontor i Beijing. Byte Dance ble grunnlagt i 2012 av Zhang Yiming. * Byte Dance kjøpte opp det sosiale nettverket Musical.ly i 2017. Byte Dance hadde på dette tidspunktet allerede lansert TikTok. Året etter ble alle kontoer på Musical.ly overført til TikTok. * TikTok er ikke tilgjengelig i Kina. Der har Byte Dance i stedet lansert den lignende appen Douyin. Kilde: NTB

Får meldinger om mobbing og trakassering

Anita Kjønnøy er fagleder for nettpatruljen i Trøndelag. De gir råd og veiledning om kriminalitet på internett og har selv en egen TikTok-konto.

TikTok har fått ekstra stor oppmerksomhet fra nettpatruljen den siste tiden.

– TikTok skiller seg ut som en plattform der vi får meldinger fra folk om at de blir mobbet og trakassert. Jo mer anonymitet man har, jo lettere er det å være nettroll og gjøre stygge ting.

Nettpatruljene i Norge rapporterer ofte kontoer på TikTok.

Straffbart

Kjønnøy sier TikTok fortsatt er relativt nytt, noe som gjør at det fortsatt er enklere å lage falske kontoer der enn på Instagram og Facebook. Men Kjønnøy sier klart ifra om at disse kontoene er svært ulovlige.

– Å for eksempel utgi seg for å være politiet er veldig straffbart, og noe vi slår hardt ned på. Å utgi seg for å være en skole er også i utgangspunktet straffbart, fordi man opererer under en annen identitet enn den man har. Det er noe som overhodet ikke er greit.

Hun har selv snakket med elev som laget en falsk konto på sin videregående skole. Elevene skal ha gjort det fordi han syns det var en gøy ide.

– Men det er ikke greit. Ting er ikke straffefritt fordi det foregår på internett.

NRK har også henvendt seg til TikTok, i håp om en kommentar. Så langt har de ikke svart.