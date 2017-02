Lagde bråk på Scandic Hell

Politiet rykket ut etter at de fikk melding om at en mann var vanskelig og holdt på å bryte seg inn på et møterom på Scandic Hell på Værnes. Seks minutter senere fikk politiet melding om at den samme mannen gikk løs på gjester. Da politiet ankom stedet møtte de mannen som var på tur ut og de fikk kontroll på ham.