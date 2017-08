La valgdebatt for flyktninger til en av muslimenes viktigste høytidsdager: – En glipp

Det sier Bilal Chuman. Han synes det er bra at kommunen legger opp til en slik valgdebatt, og han skulle gjerne deltatt – bare ikke på årets største høytidsdag for muslimene, som han sammenlikner med julefeiringen.

– Mange blir opptatt med å lage mat og ordne til fest. Vi vil jo gjerne feire Id al-Adha , så de burde ha lagt debatten til en annen dag, sier han.

Id al-Adha er ifølge Wikipedia en islamsk høytid til minne om profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn Ismail til Allah etter å ha blitt beordret til dette i en drøm.

– Forventer mer

Chuman er ikke alene om å reagere på kommunen har valgt akkurat denne dagen for valgdebatten.

Khalil Obeed (Ap) sier det er veldig uheldig.

– For å si det sånn, man forventer litt mer av folk som har erfaring med å jobbe med flyktninger. De burde ha funnet et tidspunkt slik at man ikke ekskluderer en eller flere grupper, sier han.

– En glipp

Det er Steinkjer voksenopplæring som inviterer politikere til skoledebatt. De har 400 elever fra mange ulike nasjoner.

– En glipp, sier undervisningsinspektør Livard Eklo. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Undervisningsinspektør Livard Eklo medgir at det var en glipp å legge valgdebatten til muslimenes Id-feiring.

– Det kan vi ærlig innrømme. Men vi har opptil 35 forskjellige nasjoner. Vi skal ta hensyn til alle, men denne gangen må vi bare gjennomføre, sier han.