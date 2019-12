Det var en fredag på førjulsvinteren at Jorunn og ektemannen skulle gå sin vanlige trimrunde hjemme på Finsås på Snåsa. Først innom skogen, så over på grusveg. Det var da det stygge fallet skjedde.

– Jeg tenkte at dette måtte være reint ille, det var så vondt, jeg lå bare og ropte, forteller Jorunn.

Hun sitter i godstolen sin når NRK besøker henne et par uker etter at hun kom hjem fra sykehuset. For det ble sykehusopphold på henne. Jorunn fikk konstatert flere brudd på lårbeinet.

Nedverdigende å ligge i snøen

Men det var egentlig ikke smertene som var det verste. Jorunn tar til tårene når hun forteller om den nedverdigende opplevelsen av å ligge hjelpeløs i snøen.

Sjøl vet hun ikke hvor lenge hun lå der på bakken fra det ble ringt 113. Bare at det var lenge, altfor lenge.

– De som var med meg mener det var 50 minutter. Selv talte jeg ikke minutter, men jeg kunne ikke skjønne hvorfor ambulansen ikke kom. Snåsa har jo dagambulanse. Det burde ikke tatt mange minuttene å finne meg, sier Jorunn. Hun er pensjonert hjelpepleier fra kommunen og kjenner logistikken innen helse og omsorg godt.

Det hun ikke visste var at Snåsa-ambulansen denne dagen var tatt ut av drift og stod ubemanna i garasjen.

Ambulansen stod parkert ikke mange kilometerne fra der hun lå hjelpeløs på trimstien.

Må vente på ambulanse fra Grong

Snåsa kommune og Helse Nord-Trøndelag har noe ulik oppfatning av hvor mange dager dagambulansen er tatt ut av drift denne høsten.

Kommunen mener dagambulansen har stått parkert elleve dager. Helse Nord-Trøndelag har loggført åtte dager med ubemanna dagambulanse på Snåsa fra september til og med november 2019.

– For det første er det ikke korrekt at bilen er blitt tatt av beredskap i mange dager. Vi har kikket på tallene og dokumentert at bilen har vært av beredskap i åtte hverdager fra september til ut november 2019, sier fagansvarlig for ambulanse i Helse Nord-Trøndelag, Sturla Hammer. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi hadde ikke tatt ut denne ressursen dersom vi ikke hadde ment at det var trygt, sier Sturla Hammer i Helse Nord-Trøndelag. Han viser til at det er to døgnkontinuerlige ambulanser med god kapasitet plassert i nabokommunen Grong.

Alle på Snåsa har en historie å fortelle

Snåsa er en kommune i Indre Namdal med cirka 2000 innbyggere. Kommunen hadde helt til juni 2019 egen døgnkontinuerlig ambulanse i beredskap, lokalisert til lokaler i helsehuset i bygda. Fortsatt står en ambulanse parkert i garasjen ved helsehuset, men den er stadig oftere ubemanna.

Julia Høydal er gravid med sitt fjerde barn. Hun er medisinutdannet fra Ukraina og sier hun ikke kan forstå hvordan rike Norge kan tilby innbyggerne sine en så utrygg ambulansetjeneste som folk på Snåsa opplever de har. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ambulanseberedskap og responstid er den store snakkisen blant folk i Snåsa. Bortimot alle familier har en historie å fortelle om lang ventetid. På sosiale medier sprer snåsningene erfaringer seg imellom.

Julia Høydal, som er gravid med sitt fjerde barn, er bekymra. Hun vet at hun føder fort. De to første barna hennes ble født i trygge omgivelser ved Ullevål sykehus. Barn nummer tre ble født mens det fremdeles var nattambulanse stasjonert på Snåsa. Hun fullroser hjelpen hun fikk da ambulanse måtte rekvireres midt på natta.

– Denne gangen er jeg alvorlig bekymra. Alternativet for meg er enten å flytte til i nærheten av sykehuset Levanger et par uker før termin, eller at fødselen blir igangsatt kunstig før tida, sier Julia.

Det første alternativet er vanskelig å gjennomføre praktisk sett. Det siste alternativet bærer med seg mye risiko både for kvinnen og barnet.

Det finnes heller ikke jordmorfølgetjeneste i Snåsa

Møter helseforetaket

Snåsasamfunnet vil ikke godta at de må vente på ambulanse i enten 30 minutter dersom den kommer fra Grong, eller i en time dersom den kommer fra Steinkjer.

Denne uka har Snåsa kommune sjøl bedt seg inn til et møte med administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag.

På programmet for møtet står blant annet historien til Jorunn, som måtte ligge 50 minutter i snøen.