Kystad-saken klar for formannskapet

Formannskapet vedtar 31. mars formelt å anmelde Rune Olsø for mulig brudd på straffelovens paragraf 276 om påvirkningshandel. Trondheim kommune visste ikke at Olsø og firmaet han er partner i, Staur, hadde en avtale med grunneiere verdt 6 millioner kroner. Pengene skulle være betaling for å få omregulert et grøntareal på Kystad i Trondheim til boligformål.

Med tre stemmer mot to anbefalte kontrollkomiteen i Trondheim kommune denne uka å politianmelde Rune Olsø (Ap) for mulig påvirkningshandel.

Arbeiderpartiet stemte først imot forslaget, men etter et ekstraordinært gruppemøte ble det klart at de også Ap støttet anmeldelse i Kystad-saken.

– Vi har diskutert hvordan vi skal håndtere saken fremover. Vi har konkludert med at vi sammen med de øvrige partiene ønsker å bidra til mest mulig åpenhet til at denne saken blir vurdert juridisk, og vi vil stemme for en anmeldelse på den bakgrunnen at vi ønsker å få saken juridisk avklart, sa Ottervik til NRK etter gruppemøtet.

Rådmannen i Trondheim legger fram saken til behandling i formannskapet uten noen innstilling.

– Dette er en sak som har vært til behandling i kontrollkomiteen med et flertallsforslag om å foreta en anmeldelse. Kontrollkomiteen rapporterer kun til politisk nivå, skriver rådmann Morten Wolden i en epost til NRK.

Han skriver videre at rådmannen ikke har mandat og myndighet til å foreta en anmeldelse av en bystyrepolitiker på vegne av Trondheim kommune, det er det formannskapet som har.